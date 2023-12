Rewind 2023: Un manto de éxitos para el disfrute de la generación X y los millennials

El salón La Fiesta del Hotel Jaragua se convirtió en una máquina del tiempo la noche del miércoles 20 de diciembre, transportando a los presentes hasta la década de los 90 e inicio de los años 2000 con la séptima entrega de "Rewind", que en su edición 2023 reunió en tarima a Transfusión, Aljadaqui y Moenia.

A las 10:30 de la noche, Hector Aníbal Estrella y Rigo Zapata, junto a seis otros músicos y dos coristas iniciaron su "Transfusión" de buenas vibras a ritmo de reggae, incluyendo éxitos como "Quiero salir contigo esta noche", "Buffalo soldier" y "Could you be loved", estos últimos, clásicos popularizados por Bob Marley y los Wailers.

La nota más romántica llegó con "Sigues siendo", compuesta por el dominicano Pamel Mancebo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/21/rewind-2_1.jpg Transfusión fue la primera banda en presentarse en Rewind 2023. (FUENTE EXTERNA)

Tras 40 minutos en escena, los chicos se despidieron con "Mujer mujer", canción cuyo video musical fue el primer audiovisual de rock dominicano colocado en el canal musical MTV en 1996, filmado en México, cuando la banda formaba parte de la disquera Sony Latin.

Turno de Aljadaqui

El público, que ya tenía los ánimos elevados, recibió a las 11:26 a Aljadaqui, banda formada en 1995, que con su mezcla de funk, hip hop, R&B, Ska y rock alternativo bajo una atmósfera tropical, puso a todos a bailar y brincar.

Su vocalista, Mariano Lantigua, mostró su veteranía en cada una de las trece canciones interpretadas en los 60 minutos que duró el show, e incluso, bromeó con los asistentes. "Yo sé que a esta hora ustedes están durmiendo, los perdono", dijo entre risas, reconociendo que su audiencia superaba los 30 años de edad.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/21/rewind-1.jpg Mariano Lantigua, vocalista de Aljadaqui. (FUENTE EXTERNA)

Los sencillos "De medio lao", "No me quiero casar", "Se me va la vida" y "Paso la vida pensando", teletransportaron a los presentes a la era de los festivales de Anivelde.com y los conciertos en el Boulevard de la 27.

La sorpresa llegó cuando Lantigua invitó al escenario a Fidias Bello, vocalista de la desaparecida agrupación Mambé, y juntos entonaron "Chica beeper", del año 2000.

Luego de un cambio de ropa, la banda ganadora en la categoría "Mejor Grupo de Rock" en los años 2000 y 2005 en los Premios Casandra (hoy Soberano), completó su repertorio con canciones que los llevaron al tope de las listas radiales en ese entonces: "Ganas de amar" y "Mentirosa".

El toque internacional

La representación local con Transfusión y Aljadaqui fue tan buena que cuando les tocó el turno a los mexicanos de Moenia ni se sentía que solo faltaban cinco minutos para la 1:00 de la madrugada.

La banda, comandada por Alfonso Pichardo, de 50 años, inundó el escenario con pixeles de colores y el sonido electrónico de los sintetizadores y unos peculiares sombreros cuadrados en las cabezas de Juan Carlos Lozano y Jorge Soto, integrantes que completan el trío.

"Buenas noches, nosotros somos Moenia, música electrónica en español", dijo Pichardo en su presentación.

Los chicos eligieron uno de sus temas más recientes para iniciar su show: "Summer drive", de 2019, que, aunque no era muy conocida entre el público, sirvió de introducción para lo que sería un concierto sin desperdicios que prosiguió con "Tú sabes lo que quiero", "Déjame entrar", "Estabas ahí" y "Lo que tú digas".

Cabe destacar el impresionante juego de luces, que cambiaba acorde a los beats electrónicos de sus canciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/21/rewind-4.jpg Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia. (FUENTE EXTERNA)

"Estamos muy contentos, felices de verdad de estar en este escenario La Fiesta que para nosotros ya es legendario... en este caso, coincide que es nuestro último concierto del año", expresó Pichardo antes de interpretar "Llegaste a mí", "Regreso a casa", "No importa que el sol muera" y "Contigo estaré" y culminar su "Pixel tour 2023".

El vocalista aprovechó la ocasión para hacer un brindis, desear felices fiestas y celebrar la alegría de estar vivos.

Al punto álgido del concierto llegó con el súper éxito de 1999 y buque insignia de la agrupación "Manto estelar"; "En qué momento", de la producción Televisor de 2003 y "No dices más", también incluida en Adición+, de 1999.

Las luces se fueron a negro y los fanáticos pedían a gritos otra canción.

Los integrantes de Moenia regresaron para complacerlos con "Morir tres veces", "Ni tú ni nadie" y "No puedo estar sin ti", poniendo con esta canción el punto final este viaje en el tiempo a las 2:10 de la madrugada, no sin antes los mexicanos tomar una foto para las redes sociales y el recuerdo.

Sets amenizados por DJs

Zaya y Anthony Grullón fueron los DJs escogidos para amenizar el ambiente durante los cambios entre una agrupación y otra.

Ligado a la temática "Rewind", Zaya y Grullón situaron el ambiente en la década de los 90 mezclando piezas icónicas de esa era como: "Gypsy Woman", de Crystal Waters; "Jump around", de House of Pain; "Show me love", de Robin S y éxitos en español de Ilegales, Proyecto Uno y El General.

La presentación del evento estuvo a cargo de Milton (Lechuga) Cordero, bajo la producción de Ed Live.