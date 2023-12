La broma de Raulín Rodríguez sobre su supuesta homosexualidad que fue catalogada como una confesión

"Apagaron el sonido los policías estos. Esos son pájaros como yo", esa frase expresada por el bachatero Raulín Rodríguez durante uno de sus bailes ha avivado los rumores que algunos han vertido en redes sociales sobre su supuesta homosexualidad.

El bachatero, quien ha confesado que él se burla de esas afirmaciones, protagonizó un incidente durante la presentación del evento, cuando unos policías le ordenaron cesar el show por pasar la hora reglamentaria.

En ese momento, para acabar con la molestia del público, el cantante bromeó con los policías y el público. El video ha sido reproducido por distintas páginas en internet.

Fue en 2019, durante una entrevista en el programa Noche de Luz, donde el bachatero dominicano se refirió a los que cuestionan su sexualidad, asegurando que es un macho. "Muchas veces se ha dicho que yo me rompo, me parto, se puede decir, pero no", señaló en ese momento.

Y agregó: "Yo soy muy macho, pero yo tengo una manía con las manos (las muevo de forma amanerada) tanto cuando canto como cuando hablo".

Días después de esa entrevista, el cantante volvió a referirse al tema en la sección de preguntas y respuestas de Instagram Story. Allí, un usuario le preguntó: ¿Usted es homosexual? A lo que Raulín contestó:

"Respeto mucho la comunidad LGBTI, tengo muchos fans, personas que aprecio y valoro mucho de esa comunidad, pero no soy homosexual", declaró.

