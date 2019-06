$!Raulín Rodríguez aclara todo sobre su sexualidad

El bachatero dominicano Raulín Rodríguez ha sido tendencia tras confesar en una entrevista con Luz García para Noche de Luz que las partes favoritas de su cuerpo son las pompis y su pecho. Además, refirió a los que cuestionan su sexualidad que es un macho. “Muchas veces se ha dicho que yo me rompo, me parto, se puede decir, pero no. Yo soy muy macho, pero yo tengo una manía con las manos (las mueve de forma amanerada) tanto cuando canto como cuando hablo”, señaló.

Y este martes 25 de junio Raulín Rodríguez volvió a referirse al tema en la sección de preguntas y respuestas de Instagram Story, donde los fanáticos tienen la oportunidad de preguntarle lo que deseen a sus artistas.

Un usuario le preguntó: ¿Usted es homosexual? A lo que Raulín contestó: “Respeto mucho la comunidad LGBTI, tengo muchos fans, personas que aprecio y valoro mucho de esa comunidad. No soy homosexual”, declaró.

El artista negó que sea homosexual y ante otra pregunta de un usuario sobre cómo se siente cuando la gente comenta que es gay, el intérprete de “Nereyda” y “Corazón con candado” explicó que no le afecta, porque eso es “farándula” y dice que disfruta mucho los “memes”.

Otra pregunta fue: “¿Es cierto lo que se dice de ti? Aunque yo no lo creo porque se te nota que eres un hombre de respeto”. El cantante le comentó que la gente lo hace por “farándula, buscar sonido y likes”.

Raulín Rodríguez es padre de cuatro hijos y casado desde hace dos décadas.