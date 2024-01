"Él dice que no hay prueba de nada", indica abogado de Tekashi

Uno de los abogados de Daniel Hernández (Tekashi 6ix9ine) dijo este jueves que, de acuerdo a la versión del rapero estadounidense, "no existen pruebas" de la acusación de violencia de género que lo mantiene bajo arresto en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en Santo Domingo.

"Él no entiende bien el español, pero es como él me dice: ´no hay prueba de nada´ y, real y efectivamente, no existe ningún tipo de elemento de prueba", indicó Waldo Paulino, quien trabaja la defensa de Tekashi junto a Félix Portes.

Expresó que su defendido está positivo.

Tekashi 6ix9ine está detenido en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) o carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a esperas de que el Ministerio Público deposite en las próximas horas la solicitud de medidas de coerción en su contra.

Considera que la prisión preventiva que va a solicitar el Ministerio Público es improcedente.

¿De qué acusan a Tekashi?

La noche del miércoles 17 de enero, la fiscal Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género del Ministerio Público, ejecutó contra el imputado la orden de arresto judicial número 0273-2023, emitida por la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, por estar implicado en supuestos hechos de violación a la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar

Las acusaciones directas son violencia física y psicológica contra su compañera sentimental, la también artista urbana dominicana, Jorgina Lulú Guillermo Díaz, alias Yailin la más viral.