"No dijo ni hola": la única queja del público dominicano tras el concierto de Luis Miguel

Luis Miguel ofreció un concierto de gran nivel como tiene acostumbrado a su público, sin embargo, no interactuó con los asistentes. ( KEVIN RIVAS / DAIRIO LIBRE )

Que valió la pena la espera de 24 horas para disfrutar de Luis Miguel en el estadio Olímpico es totalmente cierto, que entregó todo en el escenario también lo es y que su voz sigue estando tan potente como siempre, de eso no hay dudas.

El público criollo que asistió al concierto de este jueves de El sol de México salió satisfecho del show del artista, sin embargo, hay una queja que se reproduce constantemente en las redes sociales. "El cantante no dijo ni hola", fue el único bache en el concierto, según los asistentes.

Tampoco se excusó por la suspensión del concierto del día anterior.

"No dijo ni 'pásenme esa botellita de agua'", se quejó el fotógrafo Jochy Fersobe en respuesta a la cobertura de Diario Libre sobre el show del cantante. Otros agregaron. "No dijo ni hola", "no dijo ni pío".

"Parecía un musical de YouTube, no tiene mucho sentido ir a un concierto en que el artista no interactúe con su público", agregó otro.

Sin embargo, este detalle no molestó, todo lo contrario, aseguran que eso hizo que se disfrutara más. "Esos son los mejores conciertos. Pagamos para que cante, no para escucharles hablar", reaccionó una asistente al show.

"El que conoce su música. Sabe que en los conciertos él no habla. Pero canta. Yo he ido a sus conciertos. Y si debo volver lo pago con gusto", aclaró otra.

"No tuvo que decir media palabra, la alegría que transmitía y cómo dio todo en ese escenario tan imponente, nos deja llenos de gratitud.

Simplemente el mejor de todos los tiempos. Solo con este grandioso show nos dio las gracias. Su mirada y su emoción se sentían en cada alma que estaba presente", exclamó otra de sus seguidoras.

Sobre el show

Como reseñó el equipo de Diario Libre durante la cobertura del concierto, el cantante Luis Miguel impuso su categoría bien ganada de astro latino en un concierto que llenó todas las expectativas, pese a la fallida noche anterior que terminó pospuesto por inconvenientes técnicos y de logística.

En la reposición de este jueves, el respeto al público , en cuanto al tiempo , pasó con notas altas. No hubo contratiempos. A las 7:00 de la noche ya el "Sol de México" había bajado en helicóptero al terreno del play del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y las filas fueron ágiles.

, en cuanto al , pasó con altas. No hubo contratiempos. A las 7:00 de la noche ya el "Sol de México" había bajado en helicóptero al terreno del play del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y las filas fueron ágiles. Con un Estadio Olímpico lleno y a sus pies y una imponente escenografía, tres pantallas gigantes, sus músicos y las bellas coristas, a las 8:50 sonaron las notas de "Será que no me amas", momento en el que Luis Miguel salió al escenario.

Con una voz intacta y más delgado que su última vez en Santo Domingo en 2019, de inmediato siguió con otros éxitos que lo han seguido por generaciones como la emblemática y noventera 'Suave' que nadie quedó sin grabarla en el celular