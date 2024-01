Andrés Cepeda: "La música de Santiago Cruz y la mía han tenido una recepción generosa en dominicana"

Los artistas colombianos Andrés Cepeda y Santiago Cruz se presentarán los días 14 y 17 de febrero en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Ambos cantautores gozan de un sólido posicionamiento en el gusto del público dominicano.

Andrés Cepeda logró gran éxito con su álbum "Lo mejor que hay en mi vida", a partir de ese momento su tránsito por el arte tuvo otro color porque pudo consolidarse como un gran exponente de la música romántica.

El artista habló por teléfono con Diario Libre, ocasión en la que detalló la satisfacción que siente de volver a suelo dominicano.

La última vez que pisó el Teatro Nacional fue en abril del pasado año para la presentación de un concierto en formato sinfónico dirigido por el maestro Amaury Sánchez, producido por César Suárez.

Del junte con Santiago Cruz

"Siento una gran alegría por el cariño que el público dominicano nos ha entregado en lo últimos años. Poder juntarnos en el Teatro Nacional lo hace muy especial porque somos muy buenos amigos y tenemos muchas anécdotas. La música de Santi y la mía han tenido una recepción muy generosa en dominicana", afirmó Cepeda.

El artista, que aún celebra el cuarto Grammy Latino que recibió en noviembre del pasado año en España, aseguró que en esta oportunidad el público disfrutará de sus éxitos, así como temas nuevos incluidos en su premiado álbum "Décimo Cuatro".

A propósito de su galardonada producción musical, Andrés Cepeda reveló que con "Décimo Cuarto" se despidió del sello discográfico Sony Music.

"Detrás del álbum, en el que conté con la participación de varios artistas invitados, está todo el equipo de producción y técnico que me acompañó para su elaboración. Este fue un disco de despedida que me dejó muy satisfecho".

San Valentín

El show producido por César Suárez coincide con la celebración, el 14 de febrero, del Día de San Valentín.

"La música que hacemos Santiago y yo está hecha para los enamorados o los despechados. Serán dos noches muy románticas en las que vale la pena ir bien acompañados", comentó.

Tengo ganas 2024

Andrés Cepeda anunció el pasado año la gira "Tengo ganas 2024", cuyo estreno está pautado para el 13 de abril en Chicago (Illinois) y concluirá el 3 de mayo en Boston (Massachusetts). En esta ocasión el colombiano retornará nuevamente al emblemático Carnegie Hall de Nueva York.

El artista no esconde su emoción de poder actuar por segunda ocasión en el Carnegie Hall.

"Es una gran satisfacción estar allí. Las personas que hacen la curaduría de los conciertos nos extendió la invitación para volver este año de nuevo, luego de nuestro debut en 2021, que formó parte de la gira ´Púrpura", sostuvo.

De su nueva gira detalló que su puesta en escena mira más al pop-rock.

"Es una gira marcada por otros sonidos, contrario a la anterior que estaba sustentada en lo acústico", explicó.

Hasta el momento ya ha confirmado 19 conciertos, lo que habla muy bien de la evolución de Andrés Cepeda en el mercado internacional.

En este tramo de su carrera, el artista que ha experimentado diversos colores musicales, reconoce que ha sido una experiencia enriquecedora lo que ha vivido en los últimos años.

"Poder conservar los territorios fieles, como es el caso de la República Dominicana, en donde encontramos siempre una gran receptividad de la gente".

Una canción

Andrés Cepeda no puede dejar de cantar en un concierto la composición "Día tras días".

"Es una canción que me lleva a buscar otros territorios, a explorar otros sonidos, a partir del ahí comenzó una etapa distinta en mi carrera y mis tres o cuatro álbumes y esa es una de las que no puede faltar", aseguró.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/22/andres-cepeda3.png

"Recibí con mucho orgullo mi cuarto Grammy Latino en una ceremonia en la que Colombia tuvo una gran representación" Andrés Cepeda Cantautor “

Talento joven

Se ha involucrado en más de una ocasión en programas de televisión en los que se apoya al talento joven. De ahí que ha retornado a La Voz Kids en Colombia.

"Me gusta mucho el formato del programa. Cuando me invitaron a hacerlo por primera vez tenía muchas dudas porque no estaba seguro de hacer televisión, pero luego de ver emisiones internacionales, me interesé porque es muy respetuoso".

Agregó: "Este programa es positivo, es televisión familiar. Vale la pena estar ahí y aconsejar los chicos que inician su camino en el arte. Eso es emocionante y la verdad que lo disfruto mucho", contó.

Recomendó a la juventud a trabajar e ir creciendo poco a poco. "Deben tener formación, superar obstáculos. Ser disciplinado y enfocarse son alguna de las claves", apuntó.

En perspectiva

Antes de comenzar la gira ingresará al estudio de grabación para hacer su próximo disco.

"Este será mi primer trabajo musical con mi nueva casa discográfica que es Warner Music y espero que esté en el mercado antes del primer semestre de este año", sostuvo.