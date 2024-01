Marc Anthony y su guiño a Punta Cana en su nueva canción

El cantante estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony rinde tributo a Punta Cana, un paradisiaco lugar en el este de la República Dominicana, a través de una canción que lleva el nombre de este destino turístico.

En su cuenta de Instagram, el propio artista compartió un adelanto de la pegajosa canción, que fue grabada al ritmo de bachata, género característico de la región caribeña.

"¡Mi gente! Qué gusto traerles una bachata. 'Punta Cana' estará disponible muy pronto, ya pueden pre-guardarla en su plataforma favorita", escribió.

En el breve clip compartido por el cantante, se puede escuchar la estrofa:

"Aunque te veas feliz, subiendo foto en Punta Cana, de party con tus amigas, fingiendo que ya no me amas, sé que piensas en mí, por más que te aguantes las ganas, yo sé que un día de estos me llamas, pa' que arreglemos en mi cama".

El tema, junto con su videoclip, será lanzado el próximo 26 de enero.

Ya había cantado bachata

Esta no es la primera vez que el cantante, de ascendencia boricua, se adentra en el mundo de la bachata . En el pasado, colaboró con el cantante de origen dominicano Prince Royce en el tema "Adicto", el cual ha superado los 100 millones de visualizaciones en YouTube.

. En el pasado, colaboró con el cantante de origen dominicano en el tema "Adicto", el cual ha superado los 100 millones de visualizaciones en YouTube. "Adicto" se estrenó como el tercer sencillo del sexto álbum de estudio de Prince Royce, "Alter Ego" (2020), el 15 de noviembre de 2018. Es una bachata en la que Prince Royce le cuenta a Marc Anthony sus problemas amorosos con una mujer de la vida alegre.