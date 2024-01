Céline Dion habla sobre su enfermedad neurológica en un nuevo documental

La cantante canadiense Céline Dion ha decidido hablar por primera vez en profundidad sobre la enfermedad neurológica que padece en un documental que será emitido por Prime Video. Dion busca crear conciencia sobre esta afección.

Dion anunció en su sitio web que Prime Video, el servicio de videos de Amazon, ha adquirido los derechos de emisión de "I am: Céline Dion", dirigido por la cineasta Irene Taylor.

El documental abarca su vida desde que recibió el diagnóstico de una enfermedad neurológica que le ha causado la pérdida del control de sus músculos.

La cantante, de 55 años, afirmó en un comunicado que los últimos dos años han sido un gran desafío, desde que se le diagnosticó el síndrome de persona rígida (SPR, por sus siglas en inglés) hasta aprender a vivir y gestionar la enfermedad, sin permitir que esta la defina.

"Mientras continúo mi camino para regresar a mi carrera artística, me he dado cuenta de cuánto lo extraño, así como de la importancia de poder ver a mis seguidores. Durante esta ausencia, decidí documentar esta parte de mi vida para crear conciencia sobre esta afección casi desconocida y ayudar a otros que comparten este diagnóstico", añadió.

La artista, ganadora de dos Óscar y varios Grammy, y autora de éxitos como "My heart will go on" o "I'm alive", reveló en octubre de 2021 que padece el síndrome de persona rígida, una afección que afecta al sistema nervioso y provoca espasmos musculares, lo que la ha obligado a abandonar los escenarios.

Su enfermedad

En diciembre pasado, la hermana de la artista, Claudette Dion, declaró que "no tiene control de sus músculos", lo que ha afectado sus cuerdas vocales y le impide cantar como lo hacía en el pasado.