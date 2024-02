2023, un año importante para Shadow Blow con el primer disco "Sagas" junto a Lápiz Conciente

El año 2023 representó un año de conquistas para el cantautor Shadow Blow. El artista urbano dejó saber que prepara grandes sorpresas en este 2024.

El cantante y compositor estrenó el pasado año la producción "Saga", un disco de larga duración bajo la distribución de los sellos discográficos Uanlof y 212 Music, uniendo su voz con el "Papá del rap" Lápiz Conciente.

"Saga" es el primer disco de entre dos artistas en la historia de la música dominicana, y cuenta con los temas "Oh oh remix", "To´ Frío", "La Verdad, "Coche Bomba", "Uyuyui", "Prendía", "Lominero", "Tu No Eres Nadie", "Cambita", "27 Mensajes" y "Asegurao", todos con videos musicales.

"Solo tú y yo" con Yailin la más viral

Shadow Blow manifestó su agradecimiento al público por lograr que "Solo tú y yo" junto a Yailin la más viral fuera una de las canciones más pegadas.

Esta canción se colocó como en tendencia a nivel internacional y en plataformas de descargas digitales y redes sociales.

Además, le abrió las puertas de mercados internacionales. En el canal de YouTube alcanza la cifra de 50 millones de visualizaciones, desde su estreno el 11 mayo de 2023.

También actuaron en los Premios Heat 2023 en verano pasado.

Colaboración con Don Omar

Para su debut como productor, la estrella del reguetón, Don Omar, apostó a unir talentos de varios países, y esto le llevó a mirar hacia lo mejor del movimiento urbano dominicano.

De modo que Shadow Blow y De la Guetto colaboraron en "Anoche te vi" del álbum conceptual "Pain is love" que lanzó al mercado Don Omar.

Disco de oro por mensaje directo

Otro de los logros del 2023 fue el Disco de Oro que recibió por la canción "Mensaje Directo (MD)", una certificación que le fue entregada durante su actuación en la clausura del Dominican Music Week 2023, indica una nota de prensa.

El reconocimiento fue entregado por el presidente de La Oreja Media, Porfirio Piña (Popi Music), y Kevin "Pillz" Montaño.

El Disco de Oro es certificado por la Recording Industry Association of America (RIAA).

De igual forma el cantante realizó la gira "En el Área Eurotour 2023", en medio del boom de "Solo tú y yo" con Yailin.

Se presentó en Madrid, Barcelona, Florencia e Italia, entre otras plazas. A influyentes medios, como los40.com, le confesó que "el público (europeo) es increíble".