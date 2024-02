Celine Dion es recibida de pie en la gala de los Grammy tras anuncio de enfermedad

Uno de los momentos más emotivos de los premios Grammy fue la llegada de Celine Dion al escenario en la parte final.

La estrella de la música puso a todos de pie cuando anunciaron su nombre y de fondo el tema "The power of love" como presentadora de la categoría Álbum del Año, que ganó la cantante Taylor Swift.

La razón es que Dion no había hecho una aparición pública desde el diágnostico de la enfermedad que parece, hace más de un año.

Con los ojos aguados y a punto de llorar en medio de la ovación y muestras de respeto, la intérprete de "My heart will go on" expresó: "Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, lo digo desde el corazón".

Dion reveló en 2022 que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida, una condición que no le permite "cantar como estoy acostumbrada".

"Aquellos que han tenido la suerte de estar en los premios Grammy nunca deben dar por sentado el tremendo amor y alegría que la música trae a nuestras vidas y a las personas de todo el mundo", manifestó.

En ese momento recordó que el gramófono al álbum del año lo recibió de manos de las leyendas Diana Ross y Sting hace 27 años.

The speech of #CelineDion in this Grammy.

She is an Icon, loved passionately. pic.twitter.com/qWF3kLTloq — Emeka Gift Official (@EmekaGift100) February 5, 2024

Este 2024 le tocó el turno a ella de hacer entrega del codiciado premio (el que cierra la gala) a una artista destacada de esta generación: Taylor Swift por su producción discográfica "Midnights", convirtiéndola en la artista con más victorias en esa categoría.

It was the surprise nobody saw coming: At tonight´s #Grammys, beloved superstar #CelineDion took the main stage to present Taylor Swift with the Album of the Year award. https://t.co/SHFyjN2dMY pic.twitter.com/JJytOn2bsb — Vogue Magazine (@voguemagazine) February 5, 2024

¿Qué pasó con Taylor Swift?

En medio de la emoción del momento y la sorpresa de Swift, que no ganó todos los premios a los que fue nominada, pero sí el más importante, la cantante de 34 años subió a recoger el galardón de manos de Dion, pero no la saludó ni la abrazó, al parecer en medio de la euforia.

Sin embargo, pocos minutos después fueron vistas saludándose y siendo fotografiadas, dejando claro que fue un olvido por la emoción.

No obstante, las críticas estuvieron muy enérgicas en contra de la acción de la cantante de "Anti-Hero" que compitió en la reñida categoría con World Music Radio de Jon Batiste, The record deboygenius; Endless Summer Vacation – Miley Cyrus; Did you know that there´s a tunnel under Ocean Blvd – Lana Del Rey; The Age of Pleasure – Janelle Monáe; GUTS – Olivia Rodrigo y SOS – SZA.

La enfermedad de Dion

Detalla CNN que el trastorno es "un síndrome raro y progresivo que afecta el sistema nervioso, específicamente el cerebro y la médula espinal", según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares.

La cantante de 55 años anunció recientemente que contará este proceso en un nuevo documental titulado "I Am: Celine Dion".

Dijo sentirse optimista de poder actuar nuevamente.

"Estos últimos años han sido un gran desafío para mí, el viaje desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero no dejar que me defina", escribió recientemente en su página de Instagram. "A medida que continúa el camino hacia la reanudación de mi carrera como actriz, me he dado cuenta de lo mucho que he echado de menos poder ver a mis fans".

Añadió que quería "documentar" esta parte de su vida a través de su película, "crear conciencia sobre esta condición poco conocida y ayudar a otras personas que comparten este diagnóstico".