Gilberto Santa Rosa reinicia su tour logrando "sold out" en Washington

Gilberto Santa Rosa retomó los escenarios anoche para reiniciar el "Auténtico Tour". El artista celebró su primer concierto del 2024 en The Theater at MGM National Harbor en Washington, D.C., que lució a casa llena, logrando el sold out.

"Estoy emocionado de volver a los escenarios con Auténtico Tour, esta gira es muy especial porque me permite mantenerme conectado con mi público y seguir haciendo lo que más amo y disfruto que es cantar. Es un honor poder compartir mi música con la gente que me apoya a través de todo el mundo, y estoy ansioso por llevar la salsa a nuevos horizontes en este año que recién comienza", dijo Gilberto Santa Rosa.

De esta manera el "Caballero de la Salsa" marca oficialmente el inicio de una serie de presentaciones en importantes escenarios en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa a lo largo de todo el 2024.

Con una carrera que abarca décadas el cantante puertorriqueño ha dejado claro su prominencia en la escena musical latina, manteniéndose en la vanguardia del género salsero.

Las próximas fechas del Auténtico Tour en América serán:

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/11/-dl16283.jpg La próxima presentación será en Florida. (FÉLIX LEÓN)

En Florida: 16 de febrero - Orlando, FL | Kia Center y el 17 en Hollywood, FL | Hard Rock.

En LATAM: 24 de febrero en Bogotá, Colombia | Movistar Arena, 9 de marzo en Santiago, Chile | Movistar Arena, el 13 de ese mismo mes en Trujillo, Perú | Teatro Upao, el 15 en Arequipa, Perú | Jardín de la Cerveza y el 16 en Lima, Perú | Multi Espacio Costa 2.

En Estados Unidos: El 22 de marzo en Milwaukee, WI | The Pabst Theater, el 23 en Chicago, IL | The Riviera Theatre, el 24 en Indianapolis, IN | Clowes Memorial Hall, el 29 en San Antonio, TX | Tobin Center y el 30 en Mesa, AZ | Mesa Arts Center. El 6 de abril en New York, NY | Radio City Music Hall, el 12 en Charlotte, NC | Blumenthal Center y el 13 en Durham, NC | Durham Performing Arts. El 26 de junio en El Paso, TX | The Plaza Theatre, el 28 en Houston, TX | Smart Financial Centre, el 29 en Dallas, TX | AT&T Performing Arts y el 30 en McAllen, TX | McAllen Performing Arts Center.

Presentaciones en Europa

JUL. 7 - Zurich, Suiza | Stadthalle Dietikon

JUL. 12 - Sant Feliu, España | Porta Ferrada

JUL. 14 - Jerez, España | Tio Pepe

JUL. 15 - Fuengirola, España | Marenostum

JUL. 16 - Murcia, España | Murcia On

JUL. 19 - Palma de Mallorca, España | Palma Concert Series

JUL. 20 - Tenerife, España | Cook Music Festival

AGO. 8 - Ciudad de México, México | Auditorio Nacional

NOV. 8-11 - Crucero Aventura Dance con Gilberto Santa Rosa

El Crucero Aventura Dance con Gilberto Santa Rosa es una unión especial que el salsero realizó con una reconocida línea de cruceros que le permitirá a la fanaticada del Caballero de la Salsa acompañarlo en un fin de semana a bordo lleno de música y baile del 8 al 11 de noviembre.