La historia de amor de Jennifer López en 'This is Me... Now'

Tras una década sin publicar álbumes, Jennifer López regresa con 'This is Me... Now', una secuela del disco casi homónimo que compuso hace 20 años, cuando se enamoró del que en ese momenteo era el amor de su vida, el actor Ben Affleck.

Tener una "segunda oportunidad" con ese amor, cuenta en una entrevista con EFE, la inspiró para volver al estudio.

"Escribí el álbum 'This Is Me... Then' en un tiempo, hace 20 años, cuando me enamoré del amor de mi vida en ese momento y terminamos rompiendo", explica la superestrella procedente de El Bronx (Nueva York) de ascendencia puertorriqueña.

"Pero 20 años más tarde nos reencontramos y me sentí muy inspirada para volver y escribir de nuevo sobre la experiencia de tener una segunda oportunidad con este tipo de amor", afirma la cantante, celosa de mantener en el ámbito privado su relación con Affleck.

A 'This is Me... Now' (en español, 'Esta soy yo... ahora'), que se estrena mañana viernes junto con una película escrita y protagonizada por la propia cantante con cameos del propio Affleck, Sofía Vergara, Post Malone y Trevor Noah, entre otros, Lopez lo describe como su "proyecto más personal" hasta la fecha.

El disco es "una gran historia de amor", admite, con canciones como 'Dear Ben pt.II' o 'Greatest Love Story Never Told'. Pero también es mucho más que eso.

"La idea de 'This is Me... Now' es la de aceptarse a uno mismo, aceptar quién eres ahora. A veces miramos hacia atrás y decimos 'podría haber hecho mejor esto, podría haber hecho mejor aquello'. Pero en ese momento quizás estabas haciéndolo lo mejor que podías con lo que sabías", reflexiona.

"Esta es quien soy -continúa la intérprete, de 54 años-, he recogido algunas cicatrices en el camino, hay también hay cosas increíbles sobre mí, pero quiero a esta persona. Acepto quién soy. Esta soy yo ahora".

Con el sencillo 'Can't Get Enough' como carta de presentación, el álbum también es una oportunidad para esta superestrella de contar su historia en sus propios términos, sin el filtro de los tabloides y los 'paparazzi', aunque cuando se puso a componer no lo hizo con la idea de hacer grandes revelaciones .

"Mi intención era compartir lo que he aprendido -detalla- y compartir una historia que creo que vale la pena, que tiene algo que decir y espero que entretenga a la gente, que inspire a la gente y reconforte".

Ese proceso, que hace cómplices a sus fans del momento dulce que atraviesa en lo personal, es parte de las "responsabilidades como artista".

"He compartido y desnudado una parte de mi alma y he mostrado una parte de mí que nunca había mostrado antes con la intención de dejar que la gente conozca los diferentes tipos de crecimiento que se necesitan para entender el amor", asegura.

Además, tras dos meses en el estudio, cuando terminó con la música sintió que aún había cosas que contar.

"Era una expresión preciosa de la idea de que el amor verdadero existe y de que 'para siempre' es real. Eso quedó retratado en el álbum pero también había otra parte de la historia que necesitaba ser contada sobre el camino que hizo falta para llegar a ella", rememora.

Así fue como surgió la idea de hacer la película 'This Is Me... Now: Una historia de amor', dirigida por Dave Meyers y también disponible desde mañana en Amazon Prime. Es una extensión del disco que suma la parte cinematográfica de la carrera de López.

Aunque no es un filme biográfico, la cantante define la producción como muy "meta", con aspectos e inspiraciones autobiográficas. "Es la historia de una romántica sin remedio, lo cual es muy yo", reconoce.

Poner en el universo 'This Is Me... Now' tantas cosas que la implican personalmente -la música, el cine, el amor, su camino de crecimiento- fue un proceso muy enriquecedor que nunca había intentado antes. Pero también, admite entre risas, absorbió todas sus energías. " Fue tan duro ... pero mereció la pena cada minuto ", asegura.

Extraña al público Y aunque no puede hacer anuncios por el momento, avanza que está emocionada por volver a hacer giras. "Echo de menos a los fans. Me gusta la gente así que estoy entusiasmada por volver ahí fuera y saltar, bailar, cantar, llorar, gritar y reír con ellos", promete.