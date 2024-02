Premios Soberano 2024 confirma la actuación de Lápiz Conciente

Premios Soberano abrazó desde su creación en 1985 las principales manifestaciones musicales. En un principio estuvo el merengue, luego la música típica, posteriormente la bachata, la salsa y, como último en llegar, pero no menos populares, los ritmos urbanos. Y en esta 39ª edición actuará, por primera vez en su exitosa carrera, Lápiz Conciente.

El denominado pionero del hip hop en la República Dominicana y el de mayor reconocimiento internacional, se prepara para protagonizar el martes 12 de marzo un vibrante segmento musical.

En él repasará esos grandes éxitos de un repertorio portentoso que empezó a forjar a partir de su debut en el 2006, luego de dar el salto de manera independiente tras su paso por varias agrupaciones.

La presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), Wanda Sánchez, manifestó que este es un momento cumbre no sólo para El Lápiz sino para toda la generación que ha puesto en alto el nombre de la nación en los escenarios internacionales.

«El gran escenario de Premios Soberano destaca la trayectoria de un artista que ha marcado el nacimiento del género urbano en la República Dominicana y celebra sus dos décadas en la música».

La periodista y presidenta del gremio que creó los galardones más importantes del país, destaca que el «Lápiz Conciente representa toda una generación musical que se ha impuesto en la industria a base de talento y perseverancia y que han marcado una revolución de la narrativa artística».

Gran exponente urbano

Nacido en popular sector de Los Mina bajo el nombre de Avelino Junior Figueroa Rodríguez, El Lápiz es uno de los exponentes de mayor respeto dentro y fuera de su fanaticada base. En el 2013 fue el primer urbano dominicano nominado en Premios Juventud en la categoría (Artista Urbano Favorito).

En 2016 fue galardonado con los Latin Music Italian Awards en las categorías Best Latin Urban Song of The Year" y "My Favorite Lyrics" por el tema "Intimidad", featuring con la cantante mexicana Belinda; y en en 2017 obtuvo una nominación al Grammy Latino a la Mejor Canción Urbana, "Papa" en colaboración con Vico C.

Entre sus primeros éxitos está Las menores, que tuvo una acogida que facilitó su primera gira por Estados Unidos. Yo soy papá, No te quiero perder y Si no te quisiera, engrosan una larga lista de canciones en 16 producciones musicales con las cuales sigue cautivando a su legión de seguidores.

El artista se suma a la ceremonia de Premios Soberano que, con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana (CND) y BanReservas, reconocerá lo mejor del arte y la cultura, con un espectacular evento que será transmitido por Color Visión, en República Dominicana; y Univisión, en Estados Unidos.

La gala que inicia a las 7:00 PM, desde el Teatro Nacional, será conducida por Jochy Santos y Hony Estrella.

Otras participaciones en Soberano 2024

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/15/screen-shot-2024-02-15-at-11.39.15-am.png

Hasta este momento, además de El Lápiz Conciente, está confirmada la participación musical de:

el merenguero Eddy Herrera –en la celebración de su 30 aniversario en la música–,

–en la celebración de su 30 aniversario en la música–, la carismática intérprete española Natalia Jiménez

y el legendario trío de balada mexicana Camila, que vuelve con el reencuentro de sus integrantes originales: Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo, tras diez años de separación

Acroarte, organizadora de los icónicos galardones que reconocen lo más destacado del año en la música, la televisión, el cine, la locución y las artes clásicas, cuenta con la producción general de César Suárez Jr.; la dirección artística de Guillermo Cordero y la producción de televisión de Alberto Zayas

Como cada año desde el 1985, los nominados –entre artistas, comunicadores, actores y actrices de teatro y cine más destacados– optarán a la estatuilla en un total de 55 categorías que dieron como resultados la lista de nominados –con más de 250 postulaciones–.

