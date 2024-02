Santiago Cruz y Andrés Cepeda le cantan a los eternos románticos en San Valentín

En abril del 2023 el cantautor colombiano Andrés Cepeda ofreció un concierto sinfónico en el Teatro Nacional y anunció que en 2024 volvería a ese mismo aforo con Santiago Cruz el 14 de febrero.

Lo prometido se cumplió y este miércoles 14, Día de San Valentín los cantautores colombianos ofrecieron un concierto a casa llena para los eternos románticos y también para los despechados que se arriesgaron a ir en una noche copada de parejas.

El largo recital, que se extendió por casi cuatro horas, donde cada uno cantó un show completo, se destacó por la amistad, la complicidad y la admiración entre Santi y Andrés cuando salieron juntos a interpretar, entre otros temas el esperado "El gran teatro".

La puntual escenografía conjugó imágenes y videos de algunas composiciones y las cámaras captaron al público.

El bogotano Andrés Cepeda

El bogotano Andrés Cepeda

Siempre sonriente, conversador y con sus infaltables lentes negros, a las 8:46 de la noche apareció en escena con su banda Andrés Cepeda cantando "Déjame ir" y recibido con aplausos.

"Buenas noches, Santo Domingo, que ocasión tan hermosa y emocionante nos trae hoy hasta acá. Tengo el placer de hacerlo con alguien a quien quiero y admiro, mi amigo desde hace muchos años, Santi Cruz. Hemos preparado un repertorio muy especial para ustedes", dijo Cepeda en la primera intervención.

Continuó con "Enfermedad de ti" del disco "Día tras día" (2009) y la coreada "El mensaje", para después interpretar "Lo mejor que hay en mi vida".

"El amor es prueba y error. De esos tropezones se aprende", abundó antes de cantar "El equivocado" y "Te voy a amar" tocando la guitarra.

Fue aquí donde salió por primera vez Santiago Cruz para cantar juntos "Día a tras día" y posteriormente el bolero "Tengo ganas".

Lo suyo fue chistes y risas en ese momento y recordaron sus inicios en el mundo de la música por separado cantando en bares bohemios y en bandas.

Andrés Cepeda y Pavel Núñez.

Luego continuó solo Andrés Cepeda con "Por el resto de mi vida", una canción que le obsequió un amigo por el día de su boda hace siete años.

Y un medley de varios de éxitos como "Mejor que a ti me va". En "Me tengo que ir" Cepeda dio unos pasitos de salsa y hasta bajó del escenario y se mezcló con el público. No faltaron las fotos de los fans.

Cepeda bajó a cantarle al público.

Su invitado fue el cantautor dominicano Pavel Núñez recibido con emoción.

Presentando a sus ocho cómplices músicos y cantando "Desesperado" e "Infinito", Cepeda cerró su muy extendido recital a las 10:24 de la noche, sobre una hora y 40 minutos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/15/andres-cepeda-5.jpg

Larga espera

Si bien el concepto del show eran dos artistas, se esperaba que fuera un repertorio más condensado y de una participación más mixta entre Santi y Andrés. Tras la salida de Cepeda bajó el telón y hubo una larga espera de media hora mientras el equipo de producción cambiaba los instrumentos para dar paso a la banda de Santiago Cruz.

A las 10:55 p.m. finalmente subió el telón y salió a escena Santiago Cruz con su banda pero el cansancio y las quejas ya se habían apoderado de la sala.

Santiago Cruz, Y si te quedas, ¿qué?

Santiago Cruz entregó todos sus éxitos.

No obstante, el poder de la música es mágico. Y dos horas después le tocó el turno a Santiago Cruz siendo recibido con algarabía.

El nacido en Ibagué hace 48 años echó mano de sus baladas y pop más conocidas.

Su característica sonrisa, ojos pequeños y los hoyuelos en las mejillas hicieron a varias fanáticas vocear "Qué bello", "Qué sonrisa", "Te amo", llegando a oídos del propio artista que no tuvo más que echarse a reír y claro, agradeciendo los piropos.

"Buenas noches Santo Domingo de mi corazón. Se ven espectaculares esta noche, gracias por venir y gracias por hacernos sentir tan bienvenidos", expresó el artista para entonar "Porque yo te quise", "6:00 a.m." y "No es necesidad".

Santi, como también le llaman, cantó una composición nueva "Golpes contra las paredes", un corte pop-rock grabado con el joven cantante Timo, que aborda una relación recién terminada y lo mucho que ese conocía a esa chica.

Sus invitados fueron los dominicanos Techy Fatule cantando "Cuando regreses". Luego subió Pamel Mancebo para interpretar en formato bachata con él "Ando de cara al sol".

Santi Cruz y Techy Fatule. Santi Cruz y Pamel Mancebo.

Al público le encantó como Cepeda y Cruz jugaron con los ritmos dominicanos y como se adaptan a sus composiciones.

Santiago Cruz siguió "1,200 kilómetros", un tema que critica el abuso y el acoso hacia las mujeres.

El ánimo subía y bajaba y por supuesto, una de las más esperadas fue "Y si te quedas, ¿qué?", la cual el artista comenzó a cantar, pero la paró hasta sentir una gran bulla y algarabía como merece este canción que suma 49 millones de reproducciones solamente en su canal oficial.

Así sucedió. Los asistentes cantaron a una sola voz y con sentimiento "Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en mi cama y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas".

Cepeda y Cruz se unen

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/15/andres-cepeda-y-santi-cruz.jpg

En la parte culminante, Cruz llamó a su amigo a escena Andrés Cepeda para cantar "El gran teatro", otra de las coreadas y disfrutadas y puso a la gente de pie.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/15/santi-y-cepeda-abrazo.jpg

Los artistas volvieron a abrazarse e hicieron reverencias, dejando claro que un show juntos siempre será una buena opción.

Un merengue

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/15/santiago-cruz-canta.jpg

"Cualquier excusa es maravillosa para celebrar el amor", fueron las palabras de Cruz para dar paso a un tema que cantó dos veces, la balada "Un amor de verdad".

Pero después sorprendió pidiendo otros instrumentos y una güira y "Un amor de verdad" se convirtió en un merengue que encantó y puso de nuevo al público de pie.

La musicalización de esa canción en voz de Santiago Cruz resaltando los ritmos dominicanos hizo que las parejas bailaran pegadito.

El propio artista también dio sus pasitos. Y es que en Colombia el merengue es amado.

Incluso, los músicos también la tocaron por varios segundos en bachata.

Santiago Cruz pidió hacer este momento "viral".

"Desde lejos", grabada con Leonor Watling en 2019 para el álbum "Elementales" finalizó la larga velada que brindaron dos grandes y queridos cantautores colombianos.

En la disfrutada noche de San Valentín muchos asistentes pidieron "Otra, otra".

"Gracias Santo Domingo, eternamente gracias", se despidió Santi Cruz pasadas las 12:20 de la medianoche.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/15/santi-cruz-banda.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/15/santi-y-andres-cepeda-saxofon-2.jpg

La segunda función continúa esta noche, 15 de febrero del 2024 en el Teatro Nacional bajo la producción de César Suárez Pizano.