A Christopher y Christian de RBD no le permiten entrar a Premio Lo Nuestro 2024

Christopher y Christian de RBD no logran entrar a Premio Lo Nuestro y se quejaron de la organización. ( FUENTE EXTERNA )

Los integrantes de RBD Christopher Uckermann y Christian Chávez desfilaron por la alfombra magenta de Premios Lo Nuestro 2024 y compartieron con la prensa y los fans.

A la hora de entrar al aforo del Kaseya Center en Miami se encontraron con la sorpresa de que no podían ingresar al premio y se quedaron fuera, supuestamente por tener los boletos equivocados. No tuvieron más remedio que irse a un restaurante a cenar.

En un video colgado en sus historias de Instagram, Christopher expresó su incomodidad en compañía de Christian, quienes iban en un vehículo ya resignados a perderse la noche de los premios.

"Queremos agradecerles a todos y decirles a los seguidores a nivel mundial que nos duele mucho haber venido hasta Miami y al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto", dijo Christopher.

En otro video agregó: "Nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas... una organización extraña. Los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados".

Christian Chávez, con cara de decepción, dijo: "Nos vamos a cenar".

ESTO ES UNA VERGÜENZA @premiolonuestro

Queremos una explicación! Es una falta total de respeto. #PremioLoNuestro #PremiosLoNuestro

LO NUESTRO RBD pic.twitter.com/6SetTXG31a — RBD World Argentina (@RBDWAOficial) February 23, 2024

Ganaron un premio

Pese a estar nominados y no asistir, el grupo RBD ganó la categoría de "Mejor grupo o dúo pop del año". Claramente los representantes no pudieron agradecer al público en la gala.

En 2023 los cantantes y actores Dulce María, Maite Perroni, Anahí, Christian y Christopher se embarcaron en una exitosa gira.

Según datos de Billboard, el tour "Soy Rebelde" del grupo mexicano, recaudó 71,1 millones de dólares y vendió 734,000 entradas del 3 al 30 de noviembre del 2023. Es su primera gira desde el Tour del Adiós de 2008.

Hasta el 30 de noviembre, la gira "Soy Rebelde" recaudó 197,1 millones de dólares desde que comenzó en agosto, de acuerdo con las cifras de Billboard Boxscore.