La "Fiesta caliente" que encendió Ilegales en Premio Lo Nuestro 2024

Ilegales celebró por todo lo alto sus 30 años de carrera en Premio Lo Nuestro 2024.

El grupo compuesto por Vladimir Dotel, Junior Pimentel y David Díaz (El Chino) tuvieron un segmento especial de 5 minutos 34 segundos en la gala de Univision realizado en el Kaseya Center de Miami.

El trío dominicano líder del merenhouse arrancó con el intro de fiesta caliente cantando "La morena", luego "Como un trueno", con mucho baile, energía y coreografía.

Después entonaron"Fiesta caliente", "Chucucha", "Sueño contigo", recordando toda una historia musical que comenzó en 1994 y se despidieron con el "Taqui taqui" con el estribillo "El que no vino a bailar, el que no vino a gozar que se vaya parando, porque to' el que ta' qui ta'qui vino a rumbear".

Fue uno de los shows más disfrutados de la noche. " Gracias a Dios por esta noche tan especial. . A @premiolonuestro y a todo su equipo por la distinción. Gracias a nuestro equipo, a nuestro querido @darlynportes por creer en tu grupo @antonio_musica por esa tremenda producción musical a @enmanuelmartinezmuniz por su entrega. Y Gracias a ustedes por estos 30 Años Seguimos con La Fiesta Tour", escribió Vladimir Dotel emocionado luego de la participación.

Desde el año pasado la banda dominicana tiene una gira por diversos países de América Latina y dejaron entrever que continuarán con una gira a la que han llamado "La Fiesta tour".

Natti Natasha

La cantante dominicana Natti Natasha fue otra que llevó el sabor dominicano a la premiación.

La artista interpretó una versión callejera a ritmo de merengue de su tema "Ya no te extraño", acompañado de una coreografía movida y una escenografía que simulaba un colmado, con bandera dominicana y mesas de dominó.

El Premio Lo Nuestro, de votación popular, se celebra de manera ininterrumpida desde 1989 y honran a los exponentes más destacados de la música latina.