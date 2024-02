Muere Cat Janice, la cantautora con cáncer que escribió canción para ayudar a su hijo tras su muerte

La cantautora Cat Janice falleció de cáncer el pasado miércoles 28 de febrero. La artista, enferma de cáncer, se volvió viral en redes sociales tras escribir "Dance You Outta My Head", inspirada en su hijo, al que pretendía ayudar precisamente a pasar el trago de su inminente fallecimiento.

La familia de la cantautora anunciaba la muerte de la artista a través de su cuenta de Instagram, donde confirmaban que Catherine había fallecido en paz y rodeada de su familia. "Estamos eternamente agradecidos por el gran amor que Catherine y nuestra familia han recibido durante los últimos meses".

"Cat vio cómo su música llegaba a lugares que nunca esperó y descansa en la paz de saber que seguirá manteniendo a su hijo a través de su música. Esto no habría sido posible sin todos vosotros", dice la familia, a través de su mensaje en la cuenta de la red social, que seguirá activa a través del hermano de la artista. "Según la solicitud de Cat, hay más arte que ella también quiere compartir".

Como reseña el medio "La Vanguardia", la pelea de Cat Janice contra el cáncer comenzaba en noviembre de 2021, cuando se fijó por primera vez que tenía un bulto en el cuello, tal y como explicó en uno de sus primeros vídeos de TikTok. Al principio le restó importancia, pero pasados casi seis meses, el bulto seguía ahí, más grande y duro.

Tras su 31 cumpleaños, decidió consultar a un médico, que le daría el peor diagnóstico posible: un sarcoma, un tumor maligno y muy poco común. La cantautora se sometió a una cirugía, un tratamiento de quimio y radioterapia que consiguió ponerla en remisión en verano de 2022.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/29/catjanice.jpg Cat Janice y su hijo.

Cat siguió con su música, compartiendo su experiencia y fortaleza en redes sociales. Sin embargo, en junio de 2023, se confirmaba la peor de las noticias: el cáncer había vuelto y ya se había extendido por sus pulmones y otros órganos vitales. "Voy a volver a recibir

tratamiento. Voy a ser muy fuerte al respecto", aseguraba. "Muchas gracias a todos".

La cantautora documentó todo lo vivido durante sus agresivos tratamientos en TikTok, desde la caída de su cabello a la noticia de que el cáncer estaba venciendo la batalla y se había triplicado "de la noche a la mañana".

"Una canción 'positiva y divertida' para su hijo"

El pasado 10 de enero, la cantautora ingresó en un centro de cuidados paliativos tras haber tenido una crisis respiratoria que la llevó a la UCI. Su única y máxima preocupación, como siempre, pasó a ser su hijo, Loren, de siete años. Fue a él a quien dedicó "Dance You Outta My Head", una canción divertida y positiva para que el niño la recordase cuando no esté.

"Sin miedo a la muerte"

La canción forma parte de las listas de éxitos desde entonces, y la familia de la artista no puede estar más agradecida. "No tengo miedo porque sé que tengo muchos seres queridos a mi alrededor", aseguraba la cantautora, días antes de su muerte. "Le dejo todas las ganancias a mi hijo, que tiene muchas inclinaciones musicales, con la esperanza de darle el impulso musical que necesitará más adelante en la vida. Quiero dejar atrás sonrisas, ritmos y alegría".

