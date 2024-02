Fher de "Maná" sobre Bad Bunny: "No me gusta, no lo puedo escuchar"

Fher Olvera es uno de los críticos más feroces del tipo de música que realiza Bad Bunny.

En varias ocasiones, expresó abiertamente su desagrado por los ritmos del reguetón y la preocupación por el mensaje que transmiten estas canciones.

En una reciente entrevista con Billboard, el reconocido cantante mexicano líder de la banda de rock Maná, compartió sus opiniones sobre la popularidad del género musical urbano y su postura frente a figuras destacadas como Bad Bunny.

Como reseña "Infobae", mencionó que a veces celebra la existencia del reguetón, ya que ofrece variedad y opciones diferentes para el público. Reconoció que, aunque no sea de su completo agrado, comprende que hay quienes disfrutan de este estilo musical para bailar. Sin embargo, fue categórico al mencionar que hay un artista en particular que no puede tolerar escuchar: Bad Bunny.

El cantante, quien ha sido conocido por su franca opinión sobre el reguetón en el pasado, admitió que llegó a aceptar la relevancia global de la música urbana, aunque confesó que este estilo no es de su completo agrado. En sus propias palabras, mencionó que le gusta "poquito" este género musical.

El respeto por los logros y la popularidad de Bad Bunny no implica necesariamente que Fher disfrute de su música. Aunque reconoce el éxito del artista y el impacto que ha tenido en la industria musical latina, Fher dejó claro que simplemente no es fanático de su trabajo.

"El gusto es de cada quien", enfatizó Fher. "A mí no me gusta o un poquito, quizá para bailar, pero el que sí de plano no lo puedo escuchar es Bad Bunny. Lo respeto, él se ha hecho muy famoso, ha llegado a donde nadie ha llegado de los latinos, pero no por eso me va a gustar".

A pesar de reconocer los logros del artista, Olvera afirmó que simplemente no disfruta escuchar su trabajo, subrayando que el respeto por la trayectoria de un colega no implica necesariamente apreciar su música.

afirmó que simplemente no disfruta escuchar su trabajo, subrayando que el respeto por la trayectoria de un colega no implica necesariamente apreciar su . En cuanto al reguetón en general, Fher Olvera reiteró sus críticas anteriores, señalando la repetitividad de las letras y su percepción de que muchas de ellas carecen de respeto hacia la mujer. A pesar de esto, reconoció la importancia del género en la industria musical contemporánea.