La millonaria cifra que cobró Rihanna para cantar en la preboda india del heredero Anant Ambani

La cantante Rihanna habría cobrado al menos US$9 millones de dólares por cantar en la lujosa fiesta prenupcial en la India más comentada del fin de semana.

Como reseña el medio India Today, la chica de Barbados recibió una suma millonaria para realizar un concierto privado con unos 20 temas en la preboda de Anant Ambani, de 28 años y Radhika Merchant, de 29 años.

El heredero Anant Ambani es el hijo del hombre más rico de La India, Mukesh Ambani.

Otros medios internacionales atribuyen que recibió entre 6 y 9 millones de dólares, pues el monto exacto no se ha divulgado.

La artista, que está alejada de los escenarios dedicada a su línea de lencería y a la crianza de sus dos niños con el rapero A$AP Rocky, no hace conciertos desde hace años.

Su última presentación fue en el Super Bowl 2023, donde anunció su segundo embarazo, por lo que el motivo tuvo muchas cifras.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/03/rihanna-con-los-novios-preboda.jpg Rihanna con los novios. (FUENTE EXTERNA)

En los videos que circulan, la artista usó una vestimenta cubierta y cantó descalza, sin dejar de hacer sus movimientos sensuales.

Bro what is she doing pic.twitter.com/BVC2ebk4OX — Danny is dead (@Berechi_) March 1, 2024

Entre las canciones que interpretó en la especie de concierto, pues contó con luces, bailarines y una producción a la altura de la diva, no faltaron "Bitch Better Have My Money", "Diamonds", "Umbrella" y "We Found Love".

La artista posó con los novios Anant y Radhika, quienes lucieron emocionados e incluso bailaron.

Mukesh Ambani, de 66 años, es actualmente el 10mo hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto de 115,000 millones de dólares, según Forbes. También es la persona más adinerada de Asia.

Reliance Industries es un enorme conglomerado con unos ingresos anuales de más de 100,000 millones de dólares, con intereses que van desde la petroquímica y el petróleo y el gas hasta las telecomunicaciones y el comercio minorista.

La fiesta prenupcial de tres días ofrece un pequeño vistazo de la opulencia que se espera en la boda que será celebrada el 12 de julio.

Entre los multimillonarios invitados y que asistieron a la preboda se encuentran el CEO de Facebook Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla, así como Bill Gates, exdirector ejecutivo de Microsoft.

Los Ambani la celebrarán en Jamnagar, ciudad natal de la familia, de unos 600.000 habitantes situada en una zona casi desértica del estado de Gujarat, donde también tienen la principal refinería de petróleo de la empresa.

Los invitados se vestirán en otra de las actividades con atuendos de temática selvática para visitar un centro de rescate de animales dirigido por el futuro novio, Anant.

Conocido como "Vantara" o "Estrella de la selva", este centro de 1.200 hectáreas (3.000 acres) alberga animales maltratados, heridos y en peligro de extinción, sobre todo elefantes.

También habrá ceremonias hindúes tradicionales en un complejo de templos.

A la boda están invitados nada más y nada menos que mil personas.