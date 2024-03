El camino de Vladimir Dotel: de Villa Mella al éxito internacional

Era inimaginable para un joven de Villa Mella pensar que lograría su sueño de convertirse en un artista admirado más allá de su país en poco tiempo y que ese viaje perduraría 31 años y contando.

De la mano de su hoy fenecida madre, Rosario López, y la experiencia del también fenecido Rafael (Cholo) Brenes, Vladimir Dotel e Ilegales irrumpieron en la escena en 1993 con una propuesta marcada de merengue house, hip hop, pop latino, balada pop, y música tropical.

Aunque la agrupación tiene 31 años de conformada, el líder y fundador comenzó la celebración por su aniversario en 2022 con el concierto "Otra atmósfera" que ofreció a su fanaticada en el Teatro La Fiesta Hotel Jaragua.

Reconocimiento de Univisión

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/04/ilegales-02--1-copy.jpg

En la reciente gala de Premio Lo Nuestro de la cadena hispana Univisión que tiene su sede en la ciudad de Miami, Estados Unidos, el artista fue invitado para festejar en grande el 30 aniversario con una puesta en escena que denominó "La fiesta Tour", un emblemático tema de su repertorio.

"Son 30 años que uno puede decir rápido, pero la verdad que no ha sido fácil. Esta presentación que hicimos en Premio Lo Nuestro el pasado mes de febrero fue maravillosa ya que para nosotros fue una gran sorpresa porque superamos nuestras expectativas", afirmó Dotel, quien regresó el pasado fin de semana al país.

Recuerda con agrado las felicitaciones que recibió por parte del personal de producción y técnico de la cadena Univisión, hasta de su presidente.

El intérprete de "La morena", "Fiesta caliente" o "Solo me queda" invitó a quienes no pudieron presenciar su actuación en directo, acceder a su canal de YouTube para que puedan disfrutar de lo que define como una noche memorable.

"Allí el público pudo apreciar la madurez que hemos alcanzado. Es una propuesta atrevida en la que mezclamos lo clásico con lo moderno, una idea que tenía en mente desde hace tiempo y lo hemos hecho ahora", avanzó.

Y agregó: "Siempre quise contar con el acompañamiento de una sinfónica. Es algo loquísimo que había conversado hace un tiempo con el director de la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela para hacerlo en el Teatro Teresa Carreño de allí", comentó.

Explicó que para el show que presentaron en Univisión incorporaron violines, lo que les permitió darle una sonoridad distinta a los temas clásicos con los que se han ganado el aplauso de sus seguidores.

En evolución

En 31 años de carrera, Ilegales se ha mantenido en constante evolución. Junto a sus coristas, David Díaz y Junior Pimentel, así como el sólido acompañamiento musical, Vladimir Dotel no deja de sorprender al público con sus fusiones y experimentos.

Más allá de llevar alegría al público, siempre se ha cuidado de no promover vulgaridad en su propuesta musical.

"Siempre hemos estado en una búsqueda constante de nuevos sonidos. De hecho, en mis dos discos anteriores, mi hijo Bryan Dotel ha estado involucrado, logrando con ello resultados excelentes que han contado con la aprobación del público.

"Sigo trabajando como el primer día. Hoy lo digo, he sido de los pocos artistas que no me he prostituido haciendo otras cosas que no me pertenecen" Vladimir Dotel Líder del Grupo Ilegales “

En perspectiva

Cuando comenzó su tránsito en la música, Vladimir Dotel quiso mostrar que era capaz de ofrecer a la audiencia contenidos diferentes.

"Mis dos últimos discos, quien los ha producido ha sido mi hijo Bryan bajo mi supervisión. En esta etapa de mi carrera, él ha contribuido a mi renovación, naturalmente, la esencia del grupo nunca se pierde.

'Otro Color', que fue nuestro disco anterior, recibió una nominación al Grammy Latino y fue producido por mi hijo", recalcó.

La gira

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/04/crush.jpg

"La Fiesta Tour" llevará a Vladimir Dotel e Ilegales a escenarios internacionales. Producciones visuales, segmentos especiales y vestimenta que sorprenderá al público figuran entre los elementos que dan cuerpo a la celebración del 30 aniversario.

"Vamos a comenzar la gira internacional en Chile, un país que siempre nos ha apoyado. Me siento muy contento con todo lo que está pasando".

Una nueva canción

"Crush" es la canción que estará estrenando hoy en todas las plataformas digitales, compuesta y producida por Andrés Suberví, hijo del maestro Leo Suberví.

"Es una canción fresca en la que evidenciamos nuestra búsqueda de llevar siempre algo nuevo al público. Aspiramos a una buena recepción por parte del público", apuntó.

El director musical de la banda es el experimentado Antonio González.

Reflexión

En treinta años suceden muchas cosas. Se alcanzan objetivos, se transita por momentos turbulentos, pero si se está enfocado, se libran las batallas por venir. Y eso es lo que le ha tocado a Vladimir Dotel.

Premios nacionales e internacionales y millones de discos vendidos le dejan una gran enseñanza.

"Personas como nuestra querida madre, (Rosario López) que ya no está, fue vital en este camino para no perdernos. En la música se presentan muchos hoyos en el camino en los que te puedes perder, pero gracias a la formación y disciplina que recibí de ella pude hoy darle las gracias por tenerla", apuntó.

Al mirar sus pasos destacó la importancia que desempeñó el hoy fenecido corista Jayson González, quien perdió la vida a causa de un accidente de tránsito. Esta situación sacó del escenario al grupo por un tiempo y posteriormente retomaron la agenda internacional cuya primera presentación se produjo en San José, Costa Rica.

El artista ha transmitido lo que aprendió en su hogar. Procura que sean gente de bien, que respeten a su familia y a los que no lo son.

Apostaron a su fracaso Cuando vivía en Villa Mella más de una persona le vaticinó su fracaso, ya que no contaba con las condiciones físicas y mucho menos económicas para lograr su meta. "Una fama repentina que rompió esquemas. Vengo de ´Villa Mella City´ con una mano delante y otra detrás, todos me decían que no iba para ninguna parte, que era un morenito feo y de repente me veo en el programa ´Siempre en Domingo´ del señor Raúl Velasco... Nosotros nacimos pegados, por eso es bueno tener a gente que te ubica, como lo hizo mi madre", sostuvo el artista. Luego del éxito no faltaron los aduladores, oportunistas y las tentaciones del medio, pero siempre se mantuvieron aterrizados. Ilegales ha grabado quince álbumes. En cada una de las producciones presentadas han tenido que hacer más de cinco mezclas hasta lograr lo que desean.