Ariel Holly, Laurelys Castillo y Natanael Santana han conquistado corazones con el poder de la fe y la música.

Los jóvenes artistas cristianos conforman el grupo Kairo Worship. Hace menos de un año una canción suya se viralizó e impactó las plataformas digitales, pero, más importante, la vida de muchas personas.

Tal cual el nombre de su canción, "Hermoso momento", les ha brindado la vida, pues además del éxito de la composición que suma 33 millones de reproducciones solo en uno de los videos de YouTube, también están nominados por primera vez en Premios Soberano: "Canción del año" y "Música Religiosa Contemporánea".

En una visita a Diario Libre, los artistas del ministerio Kairo Worship le dan toda la honra y gloria a Dios.

Al hacerle la pregunta obligada: ¿Se imaginaron que iban a vivir este hermoso momento? Ellos respondieron que no, pues ha sido algo demasiado especial y todavían siguen sorprendidos.

"Nos preguntan eso y decimos que no, porque realmente es algo que llegó muy fuerte. Le damos gracias a Dios que todo este movimiento con esta canción ha sido de mucha bendición para el mundo, justamente a ocho meses de su lanzamiento. Cualquiera cree que la canción tiene mucho tiempo, todo lo que ha logrado ha sido increíble", declara Ariel Holly, el bajista.

Agrega: "Siempre agradecido del Señor por todo lo que está haciendo con esta canción y con el ministerio".

En Premios Soberano

Kairo Worship debuta en Premios Soberano, que se celebran este 12 de marzo, marcando un hito: es la primera vez que se nomina una canción cristiana en la categoría "Canción del año".

"Hermoso momento", compuesta por Enmanuel Encarnación, compite con los temas seculares "Mi todo", la exitosa salsa de Yiyo Sarante; "Mucho Flow" de Ilegales y "Tu tiempo pasó" del salsero Pedrito Lama.

Además, están en el renglón "Música religiosa contemporánea" junto al grupo Barak, Madiel Lara, Redimi2 y Lizzy Parra.

"La noticia llegó en la mañana y la verdad que nos sorprendimos bastante. Nuestra alegría estaba a tope. No esperábamos la nominación y cuando nos dimos cuenta que no solo estábamos en la categoría de cristianos, sino que fue la primera canción cristiana que los Soberano toma en cuenta en "Canción del año" fue para nosotros tan sorprendente", comenta el pianista Natanael Santana.

Para él, no es solo un reconocimiento para Kairo Worship, sino para toda la industria de la música cristiana. "Le damos gracias a Dios por todo eso", apunta.

¿Cómo surge?

La vocalista Laurelys Castillo le impregna sentimiento y adoración a este tema. Como ha pasado con muchas obras importantes a lo largo de la historia, esta se encontraba "guardada".

"La canción nace de nuestro amigo Enmanuel Encarnación. Su vida ha sido una gran bendición para nosotros. Esta canción estaba oculta durante dos años", dice Castillo.

Decidieron entonces trabajarla en formato acústico con otras cinco canciones como "Nada puede retener su gloria", "Mi Isaac" y "Ya no me siento solo". "Ahí fue que pasó todo", expresa.

De hecho, "Hermoso momento" cuenta con un remix junto al artista boricua Farruko, quien se convirtió al cristianismo. "Nos llena de emoción que artistas como Farruko y otros más fueron ministrados con esta canción".

"Él subió un video cantándola. Farruko en estos momentos está buscando el camino de Dios y nos escribió a través de su equipo de trabajo que quería hacer el remix. Nosotros encantadísimos con la idea, porque Farruko tiene una audiencia que no es cristiana", detalla Holly.

"El objetivo de nosotros es que esta canción llegue a esas personas que necesitan del mensaje. Ha sido un éxito no solo con los números sino por los testimonios que hemos recibido" Ariel Holly Integrante de Kairo Worship “

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/05/ariel-holly.jpg El músico Ariel Holly. (KEVIN RIVAS)

Hermoso momento entró en el listado de las 50 canciones cristianas de Billboard.



Estuvo número uno entre las 50 más virales de Spotify.

En Shazam, otra plataforma de reproducción de música, la creación se volvió viral y esto los ayudó a llegar a la lista Billboard.

"Muchas personas nos escriben para darnos su testimonio y eso nos deja un compromiso mayor de seguir haciendo las cosas para el Señor y con calidad porque tenemos una gran cantidad de personas que siguen nuestra música; nuestro fin es que el contenido sea de edificación" Natanael Santana Pianista “

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/05/natanael-santana-kairo.jpg El pianista Natanael Santana. (KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE)

A los niños

En la red social Tik Tok el corte de Laurelys cantando el verso "Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa como un padre me desea" tiene millones de reproducciones.

Fue en esta red que aseguran comenzó todo. Su felicidad va más allá y es que revela que lo más tierno ha sido ver a los niños cantar "Hermoso momento". La gente comenzó a hacer "challenge" de situaciones que habían vivido y cómo Dios los había salvado.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/05/laurelys-castillo-kairo-worship.jpg La cantante Laurelis Castillo. (KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE)

"Mi mayor regalo es que el Señor me haya permitido interpretar esta canción y ver como la niñez ha sido inspirada a través de Hermoso momento. Nos llegan los comentarios de los niños que se la saben completa" Laurelys Castillo Vocalista de Kairo Worship “

Manifiesta: "Cuando veo que esta generación joven, que no está acostumbrada a cantar un tema así, la entona en las escuelas, en sus casas, para mí ese es mi mayor regalo y doy mucha gloria y honra a Dios porque cuando llega a la niñez trasciende más allá".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/05/kairo-worship-foto-2-kevin.jpg

A Ariel, Laurelys y Natanael, quienes están en sus 20s, el éxito los tocó, pero ellos tienen los pies en la tierra. Se congregan en la iglesia Asamblea de Dios Nueva Jerusalén y su plan es seguir "ministrando", el término bíblico que invita a cuidar de los demás a la manera de Cristo.

Cuentan que un influencer estaba alejado de su padre biológico y con "Hermoso momento" Dios le ministró y él pudo hacer el acercamiento.

Como grupo, el reto de Kairo Worship es el mismo. "Ese es el mensaje que Jesús nos dejó acá, que es predicar el Evangelio a las personas que no lo conocen. Es el reto que tenemos: seguir haciendo música que engrandezca a Dios y que también les pueda servir a esas personas que no son cristianas que se acerquen a Dios. En fin, seguir ministrando a través de la música", concluye Ariel Holly.

Barak, referentes Sus referentes son el Grupo Barak. Se sienten felices de estar nominados en Premios Soberano junto a ellos. Valoran que este grupo abrió la puerta para que los ministerios de adoración se puedan expandir.

Kairo Worship ha llevado su ministerio a Panamá, Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y este año la lista continúa por lo que pronto comenzará la gira.

Este 2024 también lanzará su primer álbum.