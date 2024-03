El bachatero Zacarías Ferreira tenía 11 años sin darle calor a los escenarios dominicanos. La presentación que tendrá en Premios Soberano 2024 este 12 de marzo supone un regreso a activar la plaza, pero no significa que ha dejado de trabajar.

Reside en los Estados Unidos, pero viene al país constantemente a descansar y a grabar sus canciones en un estudio que tiene en el Cibao.

Sus éxitos continúan sumando millones de reproducciones en las plataformas digitales y conquistando la radio nacional, además de abarcar el mercado internacional en países como Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Ecuador y Puerto Rico, donde se presentó a finales del año pasado en el Coca Colla Music Hall.

"Estoy presente espiritualmente a través de mi música, aunque no esté tocando en lugares", respondió entre las tantas preguntas que se le hicieron este jueves en el encuentro con la prensa en el bar del Teatro Nacional.

El intérprete de "El intruso" y "Me quedo" tendrá un segmento especial en la gala, donde recordará sus mayores hits y agradeció la acogida de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y su presidenta Wanda Sánchez.

La última vez que ganó una estatuilla fue en 2018 con el éxito "Asesina" que fue la "Bachata del año", pero no pudo estar presente para recibirla.

Reconoce que quiere volver a presentarse en los lugares donde siempre cantaba en el 'patio' y lamentó que muchos escenarios donde lo hacía ya no están. "En Santiago habían discotecas lujosas y todas las han quitado", comentó.

"Mi fórmula de éxito es cantar sin pretender que se va a pegar. Amar y sentir lo que uno hace" Zacarías Ferreíra Bachatero “

Zacarías aclara que no está "desconectado", sino que lo que le pasa es dado a ofrecer entrevistas, pero agradece el apoyo de siempre de los dominicanos, al tiempo que promueve el tema "En peligro de extinción" y prepara nuevo álbum.

Logra Disco de Diamante

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/07/070324-rueda-de-prensa-zacarias-ferreira----felix-leon-17--17.jpg Alexis Brugal, Marivell Contreras, Zacarías Ferreira, Wanda Sánchez, Muriel Soriano y Samir Saba. (FÉLIX LEÓN)

Como prueba de sus logros en el extranjero, mientras compartía con la prensa e invitados recibió la placa de su Disco de Diamante otorgado por la firma RIAA por las ventas logradas en Estados Unidos de su éxito "Asesina".

Es el primer artista dominicano nacido en República Dominicana en alcanzar este logro.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/07/070324-rueda-de-prensa-zacarias-ferreira----felix-leon-17--4.jpg El Disco de Diamante. (FÉLIX LEÓN)

"La gente ve este premio y no sabe las cosas que he tenido que pasar para llegar aquí. Gracias a la RIAA, a La Oreja Media Group. Es un trabajo en equipo", manifestó.

No tiene roces con bachateros

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/07/070324-rueda-de-prensa-zacarias-ferreira----felix-leon-17--14.jpg

El cantante de 55 años de edad y 27 años de carrera valora el impacto de la bachata, tanto que ha tocado tres veces en Nebraska, un estado del medio oeste de EE.UU, donde afirma no suena ni el merengue ni la salsa.

"Todos los bachateros son mis amigos, no he tenido ningún roce con ninguno. Me disfruto sus éxitos", así habló sobre cómo se lleva con los colegas del género, aunque no habló de colaborar con algunos.

"Todos los artistas de bachata que ustedes ven que han trascendido, que han subido a ese escenario de los Premios Casandra y Soberano a buscar una estatuilla es porque ese pueblo está ahí pendiente. La música es sinceridad. Todos esos cantantes que son populares y muchos que no lo son, son todos mis amigos", expresó el artista.

Luis Vargas, Raulín Rodríguez y Anthony Santos, son algunos de ellos.

Grabaría con Anuel

Zacarías está abierto a colaborar con el artista urbano boricua Anuel AA, luego de que este expresara admiración por su música.

"Anuel dijo que le gustaría hacer algo conmigo, entonces yo le agradezo infinitamente a él y sus palabras hacia mi persona. Quiero decirle que no he pasado eso por alto, que lo valoro y le envío un abrazo", externó.

Cantó varios temas Al finalizar la cita con los medios, Ferreira, a petición de los presentes, cantó con su potente voz un poquito de sus hits "Me sobran las palabras", "Si tu me dices ven" y otra que no va a faltar en Premios Soberano: "Me regaló una asesina, una asesina, una asesina que mata el amor, con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/07/070324-rueda-de-prensa-zacarias-ferreira----felix-leon-17--1.jpg Marivell Contreras, Zacarías Ferreira y Wanda Sánchez. (FÉLIX LEÓN)

"Estoy muy agradecido de Acroarte, con todos los miembros, a Wanda. Voy a pasar un momento muy agradable, voy a disfrutar mucho esa presentación" Zacarías Ferreira Bachatero “