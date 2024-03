Tiempo al tiempo. Así puede describirse el encuentro del "Papá del rap", Lápiz Conciente con Acroarte.

La noche de este jueves, en una rueda de prensa realizada en el bar del Teatro Nacional, se selló lo que una vez fue un enfrentamiento entre el artista y la institución.

Lápiz se reconcilia con Premios Soberano y Acroarte con él. El intérprete de "La fama" celebrará 20 años de trayectoria en el magno escenario del Teatro Nacional el martes 12 de marzo.

En esta 39ª edición actuará por primera vez en su exitosa carrera.

Avelino Figueroa, nombre de pila del pionero del rap, cantará sus mayores éxitos que lo catapultaron en la escena del rap local e internacional, siendo un fenómeno de popularidad.

El artista dijo que todo llegó en "el momento indicado, porque el tiempo de Dios es perfecto".

"El término que utilizo es reconciliación. Para mí es como discernimiento. Yo soy un hombre de 41 años ya", comenzó hablando Lápiz sobre como se dio el acercamiento para cantar en los Soberano.

Allí se encontraban presentes Marivell Contreras, quien fuera presidenta de Acroarte en 2008 y la actual presidenta Wanda Sánchez.

Valoró la distinción de ellas a lo largo de los años, a pesar de las diferencias que llegó a tener con Marivell.

"Cuando yo cerré los Latin Billboard en 2015 a la única que yo le di una entrevista fue a Wanda. Yo le dije 'tu que ere' dominicana a ti es que te voy a dar la entrevista porque me has apoyado muchísimo en Arte y medio".

Lápiz suma a la ecuación a Alberto Zayas que es como su hermano y solo tuvo que hacerle la llamada. "Alberto me dice 'tírate por ahí y yo me tiro", soltó.

"Hay personas que yo le tengo su admiración. Los he tratado y conocido como César Suárez JR. y Guillermo Cordero", agrega.

El también empresario, que casi no ofrece entrevistas, expresó que "Wanda y Alberto son gente mía. Incluso con Marivell Contreras, que fue con ella el bobo en 2008, hoy es mía personal. Yo no cojo cotorra".

"Esa litis con Acroarte ya está zanjada", dijo Lápiz en medio del aplauso.

Un poco de historia

Fue en el 2008 cuando el rapero, viviendo la efervescencia de la popularidad, no fue nominado entre los mejores artistas dominicanos del 2007 en los entonces llamados Premios Casandra y le compuso la tiradera "Masacre al Casandra" de la cual se desprenden los versos "Toy aspirando a los Grammy, yo no creo en Casandra" y " los nominados son: lo' que meno' han trabajado y el ganador es: el artista apadrinado".

De hecho, Lápiz fue una voz fuerte exigiendo que se abriera la categoría de "Música urbana" aunque ya estaba ponderada por la institución y se creó al año siguiente.

En ese tiempo exigió a la entidad respetar la música urbana y crear una casilla desligada del merengue de calle. Para entonces se ligaban raperos y mamberos. "No entiendo por qué Acroarte nos liga con los mamberos si nosotros estamos muy lejos de eso".

Hoy son Premios Soberano y las cosas han cambiado para bien. Al Diario Libre preguntarle al rapero si por ser un joven rebelde y contestatario tiró ese "fuetazo" en la tiradera, respondió:

"Yo sigo siendo el mismo a mis 41 años. Lo único que ha cambiado es mi forma de ver las cosas. Yo me siento sumamente agradecido porque 20 años después yo puedo sentarme aquí y seguir siendo ese joven rebelde y contestatario pero con un criterio más claro de lo que es la vida." Lápiz Conciente Rapero dominicano “

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/070324-rueda-de-prensa-lapiz-consciente---felix-leon-10--1.jpg Marivell Contreras, Lápiz Conciente, Wanda Sánchez y Gary Acosta. (FÉLIX LEÓN)

La presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), Wanda Sánchez, manifestó que este es un momento cumbre no sólo para El Lápiz sino para toda la generación que ha puesto en alto el nombre de la nación en los escenarios internacionales.

"No respetan el talento"

El cantante habló de otros temas como el respeto en la música.

Dijo que muchos jóvenes (en la música urbana) pueden llevar el sustento a sus hogares gracias a una visión que tuvieron una serie de jóvenes comenzando con él, Joa, Vakeró, Toxic Crow, R1, Beethoven Villamán, entre otros que formaron el movimiento.

Lamenta que hoy muchos de ellos han sido maltratados por la industria "porque aquí en RD lo único que se respeta es el dinero y la idiosincrasia del dominicano que no respetan trayectoria".

Destacó el talento de la nueva generación como Wilmer Roberts, Nino Freestyle y otros, pero muchos prefieren la música que acabe el barrio y denigre a la mujer.

Es consciente de que conecta porque es lo que se vive al diario. "Yo conectaba más antes porque yo decía 'que yo fumo hierba para nadie es un misterio', pero ya yo no vivo en Los Mina, yo vivo en Piantini", afirma.

Comenta que la música en República Dominicana puede decirse que ha evolucionado dentro de la "involución".

Lápiz se caracteriza por ser muy conversador y plantear sus pensamientos y posiciones, muchas veces filosóficas ya que se ha confesado anteriormente ser muy lector.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/070324-rueda-de-prensa-lapiz-consciente---felix-leon-10--2.jpg El papá del rap habló con la prensa local. (FÉLIX LEÓN)

De las expectativas de show que iba a ensayar luego del encuentro con la prensa él repasará esos grandes éxitos de un repertorio que empezó a forjar a partir de su debut en el 2006, luego de dar el salto de manera independiente tras su paso por varias agrupaciones.

Aunque no mencionó las canciones no pueden faltar "Yo soy papá", "Quieren sonar con el Lápiz", "No te quiero perder" y "Amor por accidente". El exponente incluido entre los mejores raperos latinos de la revista Rolling Stone, ha lanzado alrededor de 16 producciones musicales.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/070324-rueda-de-prensa-lapiz-consciente---felix-leon-10--10.jpg (FOTOS FÉLIX LEÓN/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/070324-rueda-de-prensa-lapiz-consciente---felix-leon-10--7.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/070324-rueda-de-prensa-lapiz-consciente---felix-leon-10--8.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/070324-rueda-de-prensa-lapiz-consciente---felix-leon-10--9.jpg

Concierto en NY y álbum

El nacido en el popular sector de Los Mina con una legión de fans de los denominados "Lapicistas", volverá presentarse en Nueva York, Estados Unidos, luego de Premios Soberano.

Tras no actuar desde el 2019, el rapero hará un concierto en el United Palace el próximo 20 de abril.

Y promueve el proyecto musical titulado "Sensual The Movie".

Este álbum, cargado de ritmos cautivadores y líricas poderosas, promete llevar a los oyentes a un viaje emocional único.

El artista actualmente cuenta con el manejo de Ralvi Almanzar Nuñez (@ralvijose).