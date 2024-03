Maluma y la controversia en clínica por el nacimiento de su hija

"El 9 de marzo a las 8:23 A.M. nació el amor de nuestras vidas Paris Londoño Gómez. Gracias a todos por sus mensajes de felicitación y por sus buenos deseos", con ese mensaje el cantante colombiano Maluma anunció el nacimiento de su hija.

Maluma se convirtió en padre por primera vez junto a su pareja, la arquitecta colombiana Susana Gómez, a quien también le dedicó unas palabras: "Susana. Amor: Gracias por cumplirme el sueño más grande de ser padre, jamás olvidaré ese momento. Las amo".

El reguetonero compartió una tierna imagen con su hija para anunciar su llegada al mundo.

Polémica

Sin embargo, la abogada colombiana Angelica Monsalve Gaviria denunció que no pudo ingresar al hospital debido a la presencia de Maluma, quien ordenó retirar a todas las visitas. Monsalve Gaviria expresó: "No he podido ver a mi nieto, quien nació en la Clínica Rosario en Medellín. Sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy (ayer) nació la hija de Maluma en esa clínica".

La abogada también criticó que la seguridad privada de Maluma impidiera el acceso de algunas madres y abuelas al lugar, alegando que en Colombia, la Ley 100 sobre el Derecho constitucional a la Salud se aplica de manera desigual según el estrato social y la riqueza. Monsalve Gaviria concluyó: "Las instituciones de salud al servicio de los multimillonarios, en detrimento de los demás ciudadanos que se ganan el pan de cada día".

No he podido ver a mi nieto Piero quien nació en la @clinicarosario en Medellín, sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy nació la hija de @maluma en esa clínica.



Maluma compartió una foto de la habitación de su hija, indicando que pronto la conocerá una vez reciba el alta médica. En octubre de 2023, durante un concierto en la capital estadounidense como parte de su gira "Don Juan", Maluma anunció que se convertiría en padre por primera vez.