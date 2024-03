Mateo Palacios Corazzina, conocido como Trueno, nació en Buenos Aires en marzo de 2002. Desde pequeño tuvo presente la música y el arte en su casa, y en concreto el rap, pues su padre, Pedro Palacios, se hacía conocer como Mc Peligro.

Trueno comenzó su carrera musical en las batallas de freestyle a los catorce años, y fue de competición en competición hasta llegar a participar en la Freestyle Master Series de Argentina (FMS) y la Batalla de Gallos de Red Bull, proclamándose campeón en ambas.

Después, decidió darse un tiempo y dedicarse, con la misma música, a probar el escenario de otras maneras. Desde entonces ha ganado más de 25 premios musicales nacionales e internacionales.

Los inicios

—¿Cómo fue criarte con la música en tu casa?

Súper gratificante, entre familia es muy entendido. Todos cuentan que cuando tuvieron que proponerles a sus padres que iban a apostar por trabajar en la música siempre salían críticas. En mi caso fueron muy comprensivos, somos una familia de artistas.

—¿Recuerdas cuándo cogiste un micrófono por primera vez?

Más allá del micrófono, mis padres actuaban y recuerdo salir al escenario básicamente en pañales. He convivido con el público desde muy pequeño. Cuando mi padre tenía su banda de rap, yo tenía entre 3 y 4 años y le hacía los coros.

—¿Qué supuso en tu vida competir en el quinto escalón y en la FMS siendo tan joven?, ¿cuál fue tu actitud?

Yo me los quería comer a todos en ese momento. Era muy fanático de las batallas, la que sale en la película 8 millas de Eminem fue la primera que vi; mi padre me mostró luego la Red Bull de España, que era la más relevante en ese momento y con raperos muy buenos.

Cuando me enteré de que eso existía en español me volví loco. Rapeaba con mis amigos en el colegio. En mis primeras batallas tenía ganas de la adrenalina. Tenía un estilo mucho más agresivo, iba a matar.

—¿Por qué decidiste dar el salto del freestyle a la música?

Fue bastante arriesgado. Se daba el caso de que mi padre tenía sus bandas, mi abuelo también, siempre estaba ligado al arte; quería plasmar otro tipo de pensamientos e ideas, cosas que en una batalla no podía. Fue arriesgado porque estábamos muy bien, pero dimos el salto igual.

—¿Echas de menos esa época?, ¿tienes pensado volver?

Sí, echo de menos la convivencia, son todos unos capos. Los viajes entre provincias, era todo muy lindo. Pero el freestyle es algo con lo que convivo en mi día a día, en el estudio, con cómo salen las canciones, en mis conciertos también hago freestyle. Básicamente es un estilo de vida.

Me gustaría volver, estoy muy dedicado a mi carrera y música. Me permitió mirar al escenario de una manera distinta y girar por el mundo y llevar mi mensaje.

Es diferente a hacerlo sin saber qué vas a decir y si vas a ganar. Es muy diferente la euforia de una competencia a un show en vivo.

Extraño esa incertidumbre de no saber qué va a pasar cuando subes a un escenario

Su actual posición como músico y rapero

—¿Cómo es tu trabajo?, ¿qué proceso lleva sacar un sencillo o un álbum?

Yo soy un artista de discos, a mí me gusta sacar álbumes, meterme en el estudio con mi productor y generar sinergia, energías. Es entregarle una etapa de tu vida a un álbum, son cosas muy movilizadoras y eso es lo quiero en mi vida.

Plasmar todo lo que hago en un papel, todo lo que pienso y vivo, ir madurando en base a mi música .

La parte que más me gusta en mi carrera es tocar en vivo, ver a le gente, ver si disfrutan de los temas o no, siempre digo lo mismo.

Ahí te das cuenta si las cosas funcionan o no, si les llegan o no. Me encanta, algo que no dejaré de hacer es girar por el mundo con mi música por ahí.

—¿Cuál de tus álbumes te ha costado más esfuerzo publicar?

El último que hicimos, "Bien o mal", fue un proceso largo dentro de la pandemia. Eso nos permitió estar todos los días metidos en eso, porque no había mucho que hacer.

El que vamos a sacar dentro de poco tuvo una experiencia mucho más aventura, cada tema está hecho en lugares distintos de Europa y Latinoamérica. Tiene muchos recuerdos, países, viajes, productores, eso hace que sea más exótico.

—Si tuvieras la oportunidad, ¿qué canción te gustaría volver a sacar?

La última que saque, No Caps- A COLORS SHOW, en Berlín, fue una experiencia loquísima estar presentando en Alemania un tema de rap argentino.

Pero una de las canciones que más me ponen los pelos de punta, que se la escribí a mi tierra, a Argentina, y a Latinoamérica, fue Tierra Zanta.

—Del panorama actual, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración?

Hay muchos artistas muy buenos, siento que hay un movimiento bonito, y es que están volviendo los géneros nativos de cada país. En España, C Tangana defiende mucho su música, nosotros la nuestra, etc.

Tengo muchas colaboraciones pendientes, con la música dominicana me encanta el dembow, que es algo súper nativo de aquí. Me gusta aprender y colaborar, hacer ver que es auténtica.

—Se sobreentiende que todo músico tiene una inspiración o razón para seguir haciendo su trabajo, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu razón de seguir haciendo rap?

Yo no puedo vivir sin hacer música, sin el escenario. También lo hago por la cultura del hip hop, por todos los que formamos parte de él.

Ningún logro me lo adjudico solo a mí mismo, siento que tengo una responsabilidad de llevar mi cultura y mi país el tiempo que esté aquí, hasta donde pueda ir.

—Con qué rapero de la vieja escuela, y que esté activo todavía, más te identificas y te gustaría hacer una colaboración.

Me gustaría, de España, hacer una colaboración con Nach y Kase O.

—Hace cosa de 1 mes sacaste el tema "No Cap", ¿tienes algún proyecto en mente?

Hemos sacado tres adelantos ya: "NO CAP", "TRANKY FUNKY" y "OHH BABY". Sí o sí quiero sacar el álbum entero ya porque no aguanto más, tenemos muchas ganas.

—¿Qué esperas del concierto en República Dominicana de este fin de semana?

Yo creo que va a estar buenísimo. Hace unos meses sacamos "Los aparatos" con el Alfa y fue un hit. Generó mucho público dominicano.

Dije: "tengo que venir acá al patio y romper con un show". Quiero verle las caras a la gente y abrir el canal con el país para volver cuando saquemos el disco.