Dominicano "AKINOhayLEY" lanza "Toy Claro", un rap experimental

El rapero dominicano Josué Daniel Aquino Leyba, mejor conocido como AKINOhayLEY, lanzó su más reciente sencillo titulado "Toy Claro", un rap experimental en el que pone a prueba sus estilos y versatilidad en lo que parece ser un desahogo personal.

El sencillo de 2 minutos y 28 segundos cuenta la historia de superar desafíos, dejar la negatividad atrás, abrazar un camino de progreso, conocer el entorno y vivir agradecido.

Además de rapero, también es compositor y productor, oriundo de Los Mina, se prepara para lanzar nueva música y continuar construyendo su legado en la escena artística local y trascender internacionalmente.

Ha sido influenciado por grandes pilares del género, entre ellos la icónica agrupación de rap dominicano, Lo Correcto, y El papá del rap , Lápiz Conciente . Así, AKINOhayLEY se prepara para establecer una diferencia en sus letras.

dominicano, Lo Correcto, y El papá del , . Así, se prepara para establecer una diferencia en sus letras. AKINOhayLEY, conocido también por sus canciones "Rueda" junto a Sincero, "No le sale" junto a DNZO, "Toxina" junto a Cedeño Brown, "Piñata", "Lamento", entre otros, es otro de los talentos dominicanos que se ha atrevido a realizar su base como rapero y permitirse navegar sobre el dembow y otros estilos.

"En la música no me limito, soy muy experimental, me gusta jugar con la música", agrega el exponente.

El sencillo "Toy claro" está disponible en todas las plataformas digitales, y desde su lanzamiento ya supera las 20 mil visitas en YouTube.

