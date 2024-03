En la actualidad, la bachata es uno de los géneros musicales más populares. Su impacto ha sido tal, que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el 11 de diciembre de 2019 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Además, es bailada en países que en algunas ocasiones no hablan español y ni entienden sus letras. Y es que, para bailar bachata solo hay que dejarse llevar por su cadencioso ritmo.

Sin embargo, este género no siempre tuvo la valoración que en la actualidad posee, de hecho, la bachata surgió en la marginalidad urbana de los bares y burdeles de Santo Domingo. Entre los años 20 y principios de los 70, desdeñada como música de las clases pobres, fue conocida como «música de amargue».

Este concepto se refería al estado de melancolía provocado por el desamor, siempre reflejado en la temática de sus composiciones. Su difusión por esos años, estuvo limitada a escasas emisoras, ya que era considerada como una música vulgar.

Luis Segura, Leonardo Paniagua y José Manuel Calderón.

Partiendo de este proceso, es tan meritorio la función que ejercieron artistas como Luis Segura, Leonardo Paniagua y José Manuel Calderón, considerados como pioneros de la bachata.

Como una muestra de reconocimiento a los aportes de estos icónicos artistas, este jueves 21 de marzo, la Fundación Bulevar de las Estrellas celebró una ceremonia especial de exaltación para honrarlos por sus significativos aportes a la creación y difusión de este género musical. Y no es para menos.

Una de las estrellas que honra a los pioneros de la bachata.

Con sus éxitos de fondo y un sol tan brillante como sus carreras, amigos, familiares, colegas y representantes de los medios de comunicación se dieron cita en el bulevar de la avenida Winston Churchill, en el Distrito Nacional, para ser testigos de este reconocimiento.

"Hoy que la bachata camina por el mundo exitosamente, hoy que la bachata es un producto global, todo ese éxito empezó con José Manuel Calderón", fueron las palabras dirigidas a este artista minutos antes de desvelizar su estrella. Y razón tienen. De hecho, a él se le consierada como el artista con el que inició el género musical que hoy se denomina bachata, por lo que es denominado "el Pionero".

"Muchas gracias, me siento orgulloso de compartir este día (que es) inolvidable para mí, para mi familia y por qué no, para el pueblo dominicano. Espero en Dios que (la bachata) siga adelante y que estos nuevos talentos vengan con nuevas bachatas, pero sanas", dijo el artista de 82 años, una vez que vio inmortalizado su nombre en el bulevar, que es una iniciativa del comunicador Carlos Batista Matos, presidente de la Fundación Bulevar de las Estrellas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/21/21032024---reconocimiento-a--pioneros-de-la-bachata--matias-boncosky02.jpg (MATÍAS BONKOSKY / DIARIO LIBRE)

A Diario Libre dijo que lo que más le emocionó del acto fue ver cómo sus compañeros, seres queridos y seguidores, le acompañaron tanto a él como a sus colegas reconocidos. "No me imaginaba que iba a tener este acoggida tan grande, y que me iba a emocionar tanto que casi no podía hablar".

Sin embargo, lo que le tiene más emocionado es haber sido pionero del género. "El 30 de mayo del pasado año, la bachata cumplió 62 años de existencia, el único género que ha sabido mantenerse en los primeros lugares del mundo, por encima de otros que han surgido". La clave de este éxito es sólo uno: "El público", aseguró. "Siempre ha apoyado nuestra música", resaltó.

Luis Segura, bachatero.

Luis Segura, "el Añoñaíto"

Otro que se emocionó tras recibir su estrella fue Luis Segura. "El añoñaíto", como también se le conoce, destacó el cariño del público como lo más valioso. "Orgullo de esta tierra, fundamental en el éxito mundial de la bachata", así fue descrito el icónico artista que conquistó millones de corazones con sus bachatas, previo a desvelizar su estrella.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/21/21032024---reconocimiento-a--pioneros-de-la-bachata--matias-boncosky03.jpg (MATÍAS BONKOSKY / DIARIO LIBRE)

"Gracias a Dios, sobre todas las cosas, por permitirme grabar esas canciones con las que tanta gente se han enamorado, gracias al público, al mundo y a todos", fueron las agradecidas palabras del bachatero de 84 años.

Para él la nueva generación tiene que cuidar las letras de sus canciones: "Están haciendo buenas bachatas, lo que yo siempre he criticado es el doble sentido, pero mientras se hagan bachatas sanas dedicadas al amor y al desamor para mí siguen siendo bachatas con sentimientos".

Y es que, para él respetar al público ha sido la clave de su éxito: "La clave es respetar al público, sentirse siempre que uno es serio con su música y no llegar tarde a las presentaciones", dijo a Diario Libre, y agregó uno más: "Comer sano".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/21/21032024---reconocimiento-a--pioneros-de-la-bachata--matias-boncosky06.jpg Luis Segura celebra su estrella en el bulevar de las Estrella (MATÍAS BONKOSKY)

Finalmente, se desveló la estrella de Leonardo Paniagua, quien fue definido como un artista "con una capacidad única de entrar en lo profundo del corazón, cuyas canciones llegaron al fondo e impactaron a toda una época".

Él también agradeció al público: "La verdad es que uno no encuentra qué hablar cuando recibe un reconocimiento de esa magnitud, a todos ustedes y a mi familia solo se les puede decir: gracias. Así que para todos, gracias. Esto me da mucha alegría", señaló al ver su nombre revelado en la Bulevar de las Estrellas.

"El trabajo insistente, todavía estoy trabajando normalmente", dijo el cantante de 78 años, asegurando que no se esperaba un reconocimiento de este tipo. "En realidad es un reconocimiento que el género merecía", añadió.

Leonardo Paniagua recibe su estrella.

Para él la bachata actual está en un buen momento. "Me sorprende hasta dónde ha llegado este género, no pensé que llegaría tan lejos".

Artistas presentes Durante el encuentro, los artistas fueron homenajeados por colegas como Allendy, Sergio Hernández y Bonny Cepeda, que junto a otros nóveles, interpretaron varios de sus éxitos.

Sus exitosas carreras

En el 2009, José Manuel Calderón fue reconocido con un Casandra al Mérito por su trayectoria artística y por sus aportes a la bachata. Entre sus grandes éxitos se encuentra la canción "Luna", que ha sido grabada en su homenaje por artistas como Víctor Víctor y Wilfrido Vargas. Sus aportes están consignados en los libros más importantes que cuentan el origen y la historia de la bachata.

En el caso de Luis Segura, el 17 de noviembre del 2008, el Ayuntamiento del Municipio de Mao nombró una de sus calles en su honor. Dos años después, la Asociación de Cronistas de Artes, le otorgó el galardón Casandra al Mérito durante la celebración de los Premios Casandra del año 2010, conocidos en la actualidad como Premios Soberano. En 2023 recibió el máximo galardón que entrega el arte nacional: El Gran Soberano.

Leonardo Paniagua ha popularizado decenas de temas. Algunos de sus grandes éxitos incluyen canciones como "Mi Secreto", "Ella se llamaba Marta", entre otros. También incluyó la canción "Chiquitita", que es una versión en bachata del grupo de pop-rock sueco ABBA.

Paniagua todavía realiza giras y se presenta en los Estados Unidos, Europa y la República Dominicana.

En 2018, tocó con su orquesta en uno de varios eventos inaugurales en Arecibo, el conocido Pulguero Bajo Techo de Puerto Rico. (El mercado de pulgas techado más grande de Puerto Rico) y en Stratford CT, el 27 de abril de 2018.