Willie Colón califica de invasión la masiva llegada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos

El ícono de la salsa, el músico y compositor estadounidense de origen puertorriqueño, Willie Colón, calificó de "invasión" la llegada de miles de inmigrantes ilegales que continúan cruzando la frontera entre Estados Unidos y México.

El artista, considerado como uno de los pilares de la salsa urbana y quien por largos años actuó junto al también afamado artista Rubén Blades, habló del tema a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Esto no es migración, esto es invasión. Sé que habrá gente buena ahí, pero están llegando demasiadas personas que piensan que van a poder vivir aquí como en un 'Disneyland', que no van a tener que trabajar, que van a recibir cheques y no piensan que es un asunto temporal", dijo.

Willie Colón, quien en otras oportunidades se ha referido al tema, esta vez abordó la situación con mayor profundidad al asegurar que muchos llegan a cometer crímenes contra su propia comunidad latina.

"La gente está harta de los crímenes porque hay personas que han llegado aquí solamente para cometer crímenes, y muchas veces es contra nuestra propia comunidad, porque ellos no saben cómo manejarse, no hablan inglés, entonces es más fácil buscar víctimas latinas", se quejó el intérprete "El Gran Varón", entre otros éxitos.

Lamentó que quienes protagonizan los actos vandálicos afectan a personas trabajadoras que, al igual que muchos, vienen a buscar una nueva vida en Estados Unidos.

"Pero lo que pasa es que esto derrota todo lo bueno que los latinos trabajadores, la imagen, la reputación y todos los avances que hemos logrado. Ellos van a reemplazar nuestra imagen con eso y haciendo desórdenes, todo lo malo que están haciendo, porque los criminales que mandaron desde las cárceles de Venezuela y de todas partes del mundo", reflexionó.

Dijo estar convencido de que se trata de un plan para atentar contra la identidad de los Estados Unidos. "Esto ya es un plan global para acabar con el país. Es un gran golpe para nuestra comunidad que vengan un grupo de latinos así, de esta manera", concluyó.

Willie Colón acompañó su comentario de un video en el que muestra el enfrentamiento entre inmigrantes ilegales que luchan contra los soldados para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/24/wilie-colon2.jpg El legendario artista alza su voz contra la masiva inmigración ilegales a Estados Unidos. (ARCHIVO)

Su retiro del escenario El diciembre del pasado año, el trombonista estadounidense sufrió un mareo posiblemente debido a un golpe de calor mientras interpretaba su exitoso tema "Gitana" durante un evento en Cali, Colombia, el 27 de diciembre. El salsero de 73 años se vio obligado a retirarse del escenario por más de una hora, lo que generó preocupación entre sus fanáticos por su estado de salud. "Para los que están preguntando qué pasó en la Feria de Cali, estoy bien. Hacía mucho calor. Este viaje fue muy complicado por las conexiones y los problemas que tuvimos en inmigración", manifestó el intérprete, agregando que debido a estos imprevistos no pudo descansar lo suficiente. Ante estos cuestionamientos, Colón señaló: "No tiene sentido ir a Cali para hacer eso (refiriéndose al dinero). Para los que dijeron que estoy demasiado viejo, si mis médicos determinan que ese es el caso, el 27 de diciembre de 2023, en Cali, Colombia, habrá sido el último concierto de Willie Colón".

De su trayectoria

William Anthony Colón (Ciudad de Nueva York, Nueva York; 28 de abril de 1950), más conocido como Willie Colón, es un cantante, compositor y músico trombonista estadounidense de origen puertorriqueño.

Considerado por algunos como el arquitecto de la salsa urbana, desde sus comienzos se asoció al músico intrépido que se abrió un espacio entre los grandes nombres de la música caribeña en el complejo mundo de Nueva York de los años 1960, dominado por grandes orquestas como la de Tito Puente, Eddie Palmieri, Charlie Palmieri, Ray Barreto, Machito, Tito Rodríguez y otras que interpretaban el jazz afro-cubano.

A fines de los años setenta, Willie Colón estaba en la cúspide de su consagración artística y era considerado el productor musical más exitoso del sello Fania Records. Todos los cantantes lo buscaban para proyectar sus carreras, en un momento donde bandas tan exitosas como las de Larry Harlow, Ray Barretto y Eddie Palmieri, comenzaban a mostrar signos de agotamiento dentro de sus propuestas musicales.

Colón estaba lleno de proyectos: comenzaba a lanzar su carrera como cantante solista y junto a Rubén Blades formaba la pareja más exitosa del mundo salsero. Además, se daba el lujo de producir a los cantantes más emblemáticos de la escena de Nueva York: Héctor Lavoe, Celia Cruz e Ismael Miranda.

En este escenario y paralelamente a estas asociaciones, Willie Colón emprendió su carrera como solista debutando con el álbum "Solo" en 1979. Pasaron 10 años para que el artista, que solo había participado en los coros y, que tuvo una participación en tres temas de su álbum de 1975, se lanzara como voz principal en un álbum que fue catalogado simultáneamente como "pretencioso", "pomposo", "exquisito", "sinfónico" y "sobre producido". Sin embargo, el álbum es catalogado por el sitio web de Fania como "un hito formidable en la historia de la salsa de Nueva York".

Para este debut, Colón preparó una banda donde incluye todos los metales de una gran orquesta: flauta, trompetas, saxos, trombones y tuba; una sección de cuerdas, el cuatro de Yomo Toro y los habituales músicos de su orquesta: Salvador Cuevas en el bajo, Profesor Joe Torres al piano y la sección rítmica compuesta por Josè Mangual Jr, Eddie Montalvo y Jimmy Delgado.

El álbum alcanzó disco de oro en tres semanas y rompió todos los récords de taquilla en su presentación en el Poliedro de Caracas. Entre los temas más sinfónicos del álbum se encuentran "Nueva York" y "Juancito", donde se narra el choque cultural que experimenta un jíbaro que se traslada a Nueva York; este tema fue alabado por Rubén Blades.

Cerrando una década Cerrando la década de los noventa, Willie Colón produjo los álbumes "Y vuelve otra vez" en 1996 y "Demasiado corazón" en 1998, completando un total de diez trabajos musicales en el período 1984-1998. En estas producciones, Colón acusó cierto desgaste como compositor acudiendo a varios artistas que le cedieron sus temas, entre los que destacó Amílcar Boscán, quien cedió a Colón "Cayo Condón". Además, se versionaron temas de Eros Ramazzotti, Pedro Guerra y Joan Manuel Serrat. Debe destacarse que la canción "Demasiado corazón" fue utilizada como tema de una telenovela homónim. Luego de estos trabajos musicales, Willie Colón entró en una larga pausa musical que rompió luego de diez años con el álbum "El malo II, Prisioneros del mambo" en 2008, cuya producción duró más de dos años y en el que se incluyó salsa, balada, música urbana y música puertorriqueña. Entre los temas destacan "Medley a Héctor Lavoe", donde canta las canciones "Periódico de ayer", "El todopoderoso" y "El cantante". Otros temas destacados fueron "Cuando me muera", "Narco mula" y "El brujo". En este disco, Willie Colón es el compositor de ocho temas mientras que Amílcar Boscán aporta tres canciones. En 2010, Willie Colón fue invitado a grabar junto al cantante colombiano Fonseca la canción "Estar lejos", la cual les mereció la nominación a los Premios Grammy 2010 por mejor canción tropical del año. En 2014, Willie Colón co-produjo, compuso y cantó junto al dúo panameño Gaitanes la canción "De que me vale". Lograron posicionarse entre los mejores 25 de Billboard.