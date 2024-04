Pancho Céspedes: "Cuanto menos cultura tienes, más fácil eres de manipular"

El cantautor cubano-mexicano Pancho Céspedes llamó este martes a potenciar la música y el arte por su "beneficio", pues "cuanto menos cultura se tenga, más fácil eres de manipular", y llamó a los medios de comunicación a "no hacer el juego" a quienes buscan "la destrucción" del planeta.

Pancho Céspedes reflexionó sobre diversas cuestiones en una rueda de prensa en La Laguna (Isla de Tenerife, Atlántico) para presentar su gira española, que arrancará este jueves en la isla canaria de Lanzarote y continuará en las islas de Fuerteventura y Gran Canaria.

El artista actuará también en Madrid y en las ciudades andaluzas de Málaga y Cádiz (sur), con recitales en los que cantará sus éxitos de siempre y algunas novedades.

No obstante, precisó que aunque cante la misma canción siempre será diferente porque se reinterpreta ya que, después de 54 años sobre los escenarios se "aburriría" de verse, bromeó, e ironizó con que cuando "conversa" con Beethoven le pide disculpas por su éxito 'La vida loca'.

Los recuerdos de Céspedes

Pancho Céspedes (Santa Clara, Cuba, 1957) rememoró la imagen de su abuela, nacida en Gran Canaria en 1888, entonando melodías de principios del siglo XX "y cuando uno escucha cantar tan bien, se contagia algo".

El cantautor reivindicó además "la parte emocional" de los que nacen en Cuba porque aunque no se considera patriota, allí nació.

Y respecto a España, afirmó: "No tengo revanchismo de lo que pasó hace 500 años".

Puntualizó que no puede ser socialista porque después de 36 años en Cuba "bajo un régimen opresivo" no tiene "una buena experiencia", y por ello decidió establecerse en México, donde lleva 32 años "gracias a Dios" aunque no sea creyente, precisó.

Céspedes, quien confesó que le encanta "estar loco", indicó que ahora luce bigotes en punta no por el pintor español Salvador Dalí, que le parece un mal pintor, sino por el detective creado por Agatha Christie, Hercule Poirot.