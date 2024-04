Gilberto Santa Rosa, entre los artistas a los que Berklee College of Music otorgará un doctorado

Trayectoria de Gilberto Santa Rosa será reconocida por Berklee College of Music. ( FUENTE EXTERNA )

La reconocida universidad Berklee College of Music otorgará un grado doctoral en Música a las superestrellas y ganadores de premios Grammy, Gilberto Santa Rosa, Ledisi y Q-Tip durante su ceremonia de graduación de 2024.

La ceremonia se llevará a cabo el sábado 11 de mayo a las 10:00 a. m. en el Agganis Arena de la Universidad de Boston.

Las actividades de graduación comenzarán la noche del viernes 10 de mayo a las 7:30 p. m. con una recepción y un concierto en el Agganis Arena.

El concierto contará con un elenco global de más de 200 estudiantes vocalistas, instrumentistas, bailarines, arreglistas y productores de temas realizados por la clase graduanda, quienes interpretarán un tributo musical al trabajo de cada uno de los homenajeados.

Los artistas escogidos para recibir su grado como doctores honoris causa de este año serán reconocidos por sus invaluables contribuciones al mundo de la música y la filantropía.

Entre los beneficiarios anteriores de la universidad se encuentran Duke Ellington, Aretha Franklin, Quincy Jones '51, Celine Dion, B.B. King, Joni Mitchell, Chaka Khan, Esperanza Spalding B.M. 2005, Usher, Willie Nelson, Missy Elliott, Ringo Starr, Tito Puente, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Rita Moreno, Roberta Flack y John Legend.

Ledisi, artista ganadora del premio Grammy y aclamada como una de las vocalistas más cautivadoras de su generación, es reconocida por su poderosa voz en la industria de la música. Nacida en Nueva Orleans y criada en Oakland, la trayectoria de Ledisi al estrellato es testimonio de su inquebrantable pasión y dedicación a su oficio.

Desde sus inicios actuando en clubes locales hasta adornar los escenarios más prestigiosos del mundo, incluyendo una actuación con entradas agotadas en el Carnegie Hall, Ledisi ha cautivado al público con su voz conmovedora y su magnética presencia en el escenario.

El talento de Ledisi le ha valido elogios de críticos de la música y numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera. Con 15 nominaciones al Grammy, incluida una victoria como Mejor Interpretación Tradicional de R&B por "I Need To Know", su impacto en la industria de la música es innegable.

Sus sencillos que encabezan las listas de éxitos, incluido "Pieces of Me", han solidificado su estatus como pionera en la música Soul contemporánea.

Q-Tip , conocido como cofundador de "A Tribe Called Quest", ha solidificado su posición como una de las figuras más influyentes en la historia del hip-hop . A Tribe Called Quest lanzó su sexto y último álbum, "We Got It From Here...Thank You 4 Your Service", en noviembre de 2016, y recibió reseñas entusiastas tanto de críticos como de fanáticos. El enfoque poco ortodoxo de Q-Tip hacia el Hip-Hop y su aprecio por diversos géneros lo han impulsado al éxito como solista y como productor.

Gilberto Santa Rosa, apodado "El Caballero de la Salsa", es una figura destacada de la música popular. Sus innumerables reconocimientos en la industria discográfica le han reafirmado su vigencia a lo largo de los años. Ha hecho historia como artista en las ventas de discos, incluyendo una multitud de certificaciones de álbumes de oro, platino y multiplatino, y posee el récord mundial Guinness por la mayor cantidad de éxitos número uno en la lista de álbumes tropicales de Billboard, lo que lo convierte en uno de los vocalistas más exitosos de la historia de la música latina en el mundo.