Noche de rock o bailar hasta el amanecer: tú elijes

El fin de semana está reñido para los amantes de la música.

Además de otras opciones detalladas en esta edición de Tiempo Libre, los amantes de la música alternativa, fusiones y reggae, podrán disfrutar de una variada cartelera en el Corona Sunsets Session el sábado, y desde este viernes y hasta el domingo estará en escena el musical "Rock of Ages".

Rock of Ages

El destacado productor y director de musicales, Amaury Sánchez, estrena este viernes y hasta el domingo 14 el aclamado espectáculo "Rock of Ages" (La era del rock) en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes a las 8:30 pm.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/11/rock1.jpg Shalimo Ortiz (SUMINISTRADA)

El maestro Sánchez apuesta de nuevo al talento joven.

"En los roles principales contaremos con variadas actuaciones, debutando con nosotros el actor Shalim Ortiz, en el papel de Dennis Dupree; Carla Hernández como Sherrie Christian; Guille Martín como Drew Boley; y JJ Sánchez, un artista que ya ha estado en muchos musicales, en el rol de Lonney Barnett", comentó Sánchez a la prensa.

La dirección general es de la experimentada Indiana Brito, la coreografía de Natalie Brosos y el diseño escenográfico de Yeimi Díaz.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/11/rock2.jpg Carla Hernández

"Rock of Ages" (La era del Rock) es la producción número 32 que llevamos a la escena. Es el musical con más representaciones en Broadway, del cual también se ha hecho una película protagonizada por Tom Cruise", avanzó el maestro.

La obra musical está sustentada en clásicos del rock de los años 80, como Don´t Stop Believing, The Final Countdown, Any Way You Want It, Want to Know How Love Is, Heaven More Than Words to Be With You, entre otros.

Del viernes 12 al domingo 14 de abril, Palacio de Bellas Artes, 8:30 pm. RD$3,020-RD$3,915.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/11/sonset5_1.jpg La banda boricua Cultura Profética.

Corona Sunsets

El Corona Sunsets Session regresa a Santo Domingo. Este sábado 13 de abril se vivirá un día de buena música, buena vibra, gastronomía y, sobre todo, cerveza.

El evento reunirá en un mismo escenario a Vicente García, Cultura Profética, Whomadewho, Midnight Generation, Buscabulla y Ramos & Chill en el Parque 30 de Mayo, ubicado en el Malecón de Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/11/sonset.jpg Buscabulla.

La experiencia promete relajación y conexión con la naturaleza a través de la música, donde se celebrará el atardecer con artistas nacionales e internacionales frente a las costas del mar Caribe.

A la par, los asistentes degustarán una variedad gastronómica con chefs locales e internacionales, curados por el chef Saverio Stassi. Los chefs Elly Saul, Santiago Muñoz y Ciro Casola, y la coctelería de El Atelier, crearán una gastronomía pop-up de alta cocina, The Gardens, inspirada en el afamado Seattle Farmers Market.

Entre las experiencias que los invitados podrán vivir están: Tie Dye Workshop, Surf Lessons, Water Tattoos, Body Make up y Sound Wave Yoga.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/11/sonset3..jpg

Esa tarde-noche los éxitos del multipremiado ganador del Latin Grammy, Vicente García, pondrán en alto la bandera dominicana como país anfitrión. Desde "La Isla del Encanto" llega una de las agrupaciones más icónicas e irreverentes de la escena del regaee y lo alternativo, Cultura Profética.

El dúo Buscabulla, de ascendencia puertorriqueña, brindará ese ritmo y sonido que lo ha caracterizado y convertido en una de las mejores alternativas del latin electronic. Midnight Generation, entre otras.

Ver el atardecer con mucha música y cerveza es un plan imperdible este sábado en el Corona Sunsets Session.

Sábado 13 de abril, Parque 30 de mayo del Malecón, 4:00 pm, Uepa Tickets. RD$3,150.