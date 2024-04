Reunión musical de lujo en el Festival Capitalia

La primera edición del Festival Capitalia se estrena este sábado en el estadio Olímpico Félix Sánchez con las actuaciones de René Pérez (Residente Calle 13), Juanes, Sting y Juan Luis Guerra-4.40.

La iniciativa de la empresa SD Concerts, liderada por Saymon Díaz, iniciará con la actuación de la rapera dominicana J Noa a las 7:00 de la noche, en un aforo preparado para recibir hasta 43 mil personas.

El evento musical, que abrirá con la joven rapera, busca convertirse en una experiencia que anualmente convoque al público para que disfrute con la participación de relevantes figuras de la industria de la música. El show contará con exitosos exponentes del rap, el rock, pop y el merengue.

Residente

El rapero puertorriqueño René Pérez (Residente Calle 13) ha diseñado una propuesta con la que procurará satisfacer a su fanaticada en la capital. El artista, que goza de una sólida reputación en el género debido a su discurso social, tendrá la oportunidad de mostrar sus más recientes creaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/capitalia3--1.jpg Residente (René Pérez) y Juanes. (SUMINISTRAD)

Juanes

El cantautor colombiano Juanes, quien hace pocas semanas visitó el país para unirse a la promoción de la película "Capitán Avispa", producida por Juan Luis Guerra, hará una parada en su gira internacional para volver a cantar en República Dominicana.

Sting

El aclamado artista inglés Sting regresa por segunda ocasión a territorio dominicano luego de su actuación en Altos de Chavón, ocasión en la que compartió escenario con Juan Luis Guerra en 2006. Dieciocho años después, Sting vuelve al país y en esta oportunidad tendrá su debut en Santo Domingo, en el marco de su gira mundial. El bajista, compositor e intérprete de la banda The Police, ha prometido una puesta en escena en la que hará un repaso apretado por sus éxitos.

Juan Luis Guerra

En febrero pasado, Juan Luis Guerra reventó el estadio Olímpico Félix Sánchez y miles de personas no lograron conseguir entradas. Por más reclamos para que habilitara otra función, el artista no cedió, por lo que esta será una gran oportunidad para aquellos que no pudieron verlo.

El reputado músico, promotor del merengue, la bachata, la salsa, la balada y el son, al igual que los otros artistas, dispondrá de entre cincuenta minutos y una hora para poner a vibrar a su público.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/j-noa3.jpg J Noa tendrá una participación especial. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

J Noa

La joven intérprete de rap J Noa tendrá un gran debut en un escenario retador para cualquier artista. Sin duda será una oportunidad de oro para que el público pueda conocer su creatividad y desempeño como intérprete.

Del show

Hace pocos días, el empresario artístico Saymon Díaz se reunió con la prensa. Habló de la motivación de sus protagonistas para montar el show.

"En esta ocasión, seleccionamos a cuatro talentos: grandes compositores en sus géneros respectivos. Queremos que el festival sea diferente a lo que se ha visto en los últimos años, centrándonos en artistas establecidos y con estilos afines".

Detalles finales

"La tarima está lista con anticipación, y comenzamos el montaje diez días antes. Habrá un despliegue de luces y pantallas para una experiencia visual impresionante", comentó Saymon.

Las puertas del estadio abrirán sobre las tres de la tarde.

Las boletas están disponibles en tuboleta.com.do. Hora: 7:00 p. m. Fecha: Sábado 20 de abril. Lugar: Estadio Olímpico Félix Sánchez.