¿Qué pasó con Residente durante su participación en Capitalia?

El concierto Capitalia no solo fue un éxito en el país por la calidad de sus artistas y el respaldo que concitó. La noche de este domingo todavía se habla del evento. Sting, Juanes, Residente y Juan Luis Guerra deleitaron a los presentes con sus propuestas musicales.

Residente, uno de los participantes del evento, es tema de conversación en las redes sociales. Pero, ¿por qué solo el nombre de René Pérez Joglar, nombre de pila del famoso cantante y compositor, es tema de debate y no las otras figuras que se presentaron en el exitoso espectáculo?

Son varias las versiones que hay sobre la participación del intérprete de "Atrévete". Una de ellas es que el puertorriqueño no quiso abrir el concierto, porque no había suficientes personas en el Estadio Olímpico Félix Sánchez a esa hora.

Otra cosa que se dice es que el artista duró demasiado tiempo para subir al escenario, lo que provocó que algunos asistentes se disgustaran.

Otra versión que corre lo es que Residente fue puesto a cerrar el concierto, tras la actuación de Juan Luis Guerra. Esto fue pasada la 1:00 de la madrugada y ya el público estaba cansado y gran parte se retiró del estadio.

También circuló un video que muestra a las personas abandonando el estadio con la presentación del boricua, famoso desde el tiempo de Calle 13.

Lo que sí quedó en evidencia fue la calidad de Residente.

"Un grave error de @saymondiaz poner a cerrar a Residente. A la 1 de la mañana ya casi tres cuartas parte del público se había ido. Debió cerrar Juan Luis, como se dijo. El que fue por Sting y JLG no esperaría a Residente. Solo unos pocos nos quedamos al final. #Capitalia", dijo uno de los asistentes.

"Me dio mucha pena ayer el cierre de #Capitalia. Como era de esperarse, @Residente fue buenazo. Lástima que empezó tan tarde (1:08 a.m). Terminó con un estadio muy vacío y, de hecho, cuando terminó dijo gracias y se fue por ahí mismo, sin cheverismo. Quizás se quilló. Faltan datos", fue otro post que se puso.

"Veo mucha gente diciendo que Residente hizo un berrinche y por eso lo dejaron de último. No sé si dicho berrinche fue cuando se planificó o ayer, pero la verdad es que el orden en el que se mercadeó siempre fue el de anoche PD: No me gusta Residente", comentó otra persona.

Apoyo a Residente #Capitalia. Desde que vi el anuncio del festival pensé que no era un evento con público definido, por los tipos artistas. Pero precisamente eso fue su éxito. Juanes, Sting, Juan Luis y Residente lo hicieron a su manera y la gente hizo lo propio: se lo gozó. Residente no inició tarde. El espectáculo inició casi dos horas más tarde. De ese concierto no se movía nadie si #JLG lo cerraba. Quizás debieron invertir el orden del programa. Fuera de eso, sin desperdicios! #Capitalia. Residente fue el último en salir con un público que ya sentía los efectos de la hora (más de la medianoche). Muchos se fueron. Algunos dijeron que dejarlo de último era un motivo para que el Olímpico "se quedara vacío". Aún así, René prendió su chispa