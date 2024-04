Festival Capitalia, ocho horas de pura música y diversión en el estadio Olímpico Félix Sánchez

Los talentos de la República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y el Reino Unido se unieron en las voces de Juan Luis Guerra, René Pérez (Residente de Calle 13), Juanes y Sting para llenar el Estadio Félix Sánchez de música y alegría en la primera edición del Festival Capitalia.

La velada comenzó justo al caer la tarde, pasadas las 6:00 pm, con el rap de la intérprete urbana J Noa, quien aprovechó el escenario para agradecer a todos aquellos que le han brindado apoyo desde el inicio de su joven carrera. Concluida esta participación, se apagaron las luces del escenario, mientras poco a poco el estadio se iba llenando.

Juanes: “No hay nada como estar aquí cara a cara”

Casi tres horas después (8:40 p. m.), ante un público de más de 40 mil personas, el escenario volvió a cobrar vida con un juego de luces y efectos especiales que dieron la bienvenida al colombiano Juanes.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/21/-cmp7986.jpg Juanes estaba complacido de volver a la República Dominicana. (CORTESÍA DE JOEL GARCÍA)

“Existe la tecnología, el FaceTime, las redes sociales, pero no hay nada como estar aquí cara a cara con ustedes esta noche, eso no tiene sustituto. Muchachos, quiero que sepan una cosa, esto apenas comienza”, fueron las palabras de Juanes para los presentes después de interpretar los primeros temas que incluyó en su repertorio para este festival.

En una hora, el colombiano cantó, entre otros éxitos, “Mala gente”, “Nada valgo sin tu amor”, “Volverte a ver”, “Es por ti”, “Camisa negra” y “A Dios le pido”.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/21/-cmp8444.jpg El artista inglés Sting tuvo una muy buena conexión con el público. (CORTESÍA DE JOEL GARCÍA)

Sting hace cantar a los dominicanos

La segunda estrella que hizo vibrar el Estadio Olímpico fue el carismático cantante inglés Sting, quien subió al escenario a las 9:40 pm y ofreció un espectáculo que incluyó lo mejor de su repertorio musical.

Canciones como “Message in a bottle”, “Englishman in New York”, “Every little thing she does is magic”, “Can't stand losing you” y “Roxanne”, entre otras, fueron coreadas a todo pulmón por los dominicanos y turistas que estuvieron presentes en este festival, iniciativa de la empresa SD Concerts, liderada por Saymon Díaz.

“Muchas gracias, estamos muy contentos de estar aquí en Santo Domingo. ¿Cómo están?”, expresó Sting en un español perfecto y presentó a su banda completa.

Transcurrió una hora y cuando Sting se despidió, el público pidió más; sin embargo, el cantante de la exitosa banda británica The Police no respondió al llamado y se retiró.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/21/juan-luis-guerra-capitalia.jpg Juan Luis Guerra arrancó su actuación con Rosalía. (CORTESÍA DE JOEL GARCÍA)

Juan Luis Guerra: “un placer estar con ustedes”

Cuando el reloj marcó las 11:20 de la noche, un vistoso video con colores e imágenes tropicales (güira, tambora, megáfono, etc.) captó la atención del público, anunciando la llegada de Juan Luis Guerra.

Los acordes del tema “Rosalía” sonaron y el público ovacionó e inmediatamente empezó a bailar y a cantar junto al maestro.

“Es un placer estar con ustedes, que disfruten de este Capitalia, todas esas manos...”, fueron las breves palabras de Juan Luis Guerra que dieron paso al sencillo “La travesía”.

Durante su participación en Capitalia, Juan Luis Guerra dejó espacio para el merengue, la bachata y, por supuesto, para Dios.

“Vamos a hacer otro merengue, este se lo compuse a Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, con Él no hay ´Nada imposible´”, expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/21/publico-capitalia.jpg Dominicanos y extranjeros disfrutaron de la descarga musical. (CORTESÍA DE JOEL GARCÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/21/estadiol.jpg Una vista aérea del estadio Olímpico Félix Sánchez.

Fueron 24 temas que Juan Luis Guerra incluyó en su repertorio, los cuales fueron escuchados, bailados e interpretados por toda la audiencia.

Sandy Reyes hizo una breve, pero importante demostración de sus dotes en el saxofón, como parte de los músicos que conformaron la banda de Juan Luis Guerra. Juanes también acompañó al maestro en el escenario para interpretar a dúo “Te regalo una rosa”.

El show que preparó la gloria dominicana de la música concluyó con la emblemática canción “Me sube la bilirrubina” y una lluvia de lazos de colores que emocionaron aún más al público.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/21/-cmp9268.jpg Residente se bajó de la tarima a las dos de la madrugada del domingo. (CORTESÍA DE JOEL GARCÍA)

Residente en escena

Con el desafío de mantener al público en sus asientos, a la 1:10 a. m., René Pérez apareció en escena con “Pa' divertirme”, el tema con el que en 2022 se unió al famoso productor Bizarrap para criticar al colombiano J Balvin, llamándolo "fracasado" y "racista", y argumentando que no escribe sus propias canciones.

René instó a los dominicanos a proteger su país de cualquier enemigo, levantando el puño cerrado hacia arriba. “Por una educación pública gratuita y de calidad (...)”, los invitó a levantar los puños en señal de lucha.

René aclaró que su presentación en Capitalia no forma parte de su gira, ya que esta iniciará en septiembre.

"En un momento me llamó el maestro Juan Luis Guerra para que lo acompañara; obviamente, respeto y valoro al maestro (...), y por eso estoy aquí” " René Pérez (Residente Calle 13) Rapero “

Después de que René Pérez hiciera brincar y cantar a los presentes con éxitos como “Chulin culin chunfly”, “Latinoamérica”, “Aguante”, “La vuelta al mundo” y “Todo lo hago por ti”, el festival Capitalia cerró a las 2:00 a. m. con un espectáculo de fuegos artificiales.