En el marco de la celebración de los Premios Platino, donde tuvo la responsabilidad de cerrar la gala, el artista español David Bisbal habló para medios dominicanos.

Allí destacó la calidad de los artistas nacidos en Quisqueya y expresó su interés de regresar a la isla con su gira que lo llevará por varios países del continente.

"Un fuerte abrazo a los músicos, a los cantantes de la República Dominicana que son maravillosos", señaló.

"Sé que (en República Dominicana) hay mucha gente que es entendida de música de verdad", reconoció.

"República Dominicana me encanta, Dios mío, estoy deseando ir, en mayo iré a Puerto Rico en el marco de mi nueva gira (iniciará en México el 4 de mayo) y me encantaría incluir a la República Dominicana, hace tiempo que no voy y tengo muchísimas ganas", añadió.

"Operación triunfo": un antes y un después

El artista señaló que el programa "Operación triunfo" marcó un antes y un después en su carrera. "Antes del programa trataba de buscar ese sueño, estuve cantando con la orquesta 'Expresiones' de feria en feria, hasta que se dio la oportunidad del programa".

Añadió que no contaba con la relevancia que tendría su carrera tras el show. "Yo no contaba con eso. Yo contaba con que alguien me permitiera grabar una canción, un disco, ese era mi mayor sueño, pero claro cuando llega, después tienes que mantener ese sueño y ahí es donde viene el reto de verdad".

Ese reto ha sido superado con creces, pues 20 años después sigue tan vigente como al inicio.

En el cine

Aunque no ha actuado de forma directa en el cine, su voz ha sido utilizada en diferentes series de televisión, películas y telenovelas. "He cantado para Disney, series y telenovelas, tanto en México como Argentina", dijo orgulloso

Sobre su presentación en los Platino

Con el tema de ´Ave María´ del cantante español David Bisbal cerró la undécima edición de los Premios Platino Xcaret 2024.

El artista fue invitado por las presentadoras de la gala Esmeralda Pimentel, de ascendencia mexicana y dominicana, y la colombiana Majida Issa a cerrar la fiesta del cine iberoamericano que en esta ocasión dio el triunfo con el mayor número de galardones a ´La sociedad de la nieve´, del director español J.A Bayona.

Las presentadoras dieron la bienvenida "al grande David Bisbal" en un grito al unísono: "Larga vida a los Premios Platino".

Así fue que empezó la tonada de ´Ajedrez´ (2023), la primera de las tres canciones interpretadas por el cantante español, que no dudó en hacer sus habituales cabriolas bailarinas. Después de interpretar un tema reciente, Bisbal interpretó uno de sus clásicos preferidos en Iberoamérica ´Esclavo de tus besos´ (2009).

En esa misma línea musical, el español cerró con broche de oro con una de sus canciones más conocidas ´Ave María´, la cual cuenta con más de 68 millones de reproducciones en Spotify.

Bisbal fue acompañado de su pareja Rossana Zanetti a la gala de los Premios Platino Xcaret 2024 que se celebró este sábado en el Teatro Gran Tlachco.

Previo a la gala Zanetti y Bisbal desfilaron juntos en la alfombra roja, ambos de en tono arena como en un símbolo que haciendo honor al color de la tierra del Caribe.

Los Premios Platino regresarán a Madrid en su duodécima edición y regresarán a la Riviera Maya para su décimo tercera conmemoración; así, se alternarán las sedes hasta 2027, según el acuerdo con la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, subió al escenario para invitar a los presentes a seguir la fiesta en Madrid, "la casa de la cultura del español en Europa".