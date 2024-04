Raphael, una voz que no se apaga para el deleite de sus seguidores en Colombia

El cantante español Raphael, que se ha paseado por los principales escenarios del mundo, se despidió este martes de Bogotá en medio de una salva de aplausos que recordaron que a sus 80 años el público lo sigue considerando el "monstruo de la canción".

"No lo veía en vivo desde 2018 cuando promocionaba 'Infinitos bailes' pero sigue igual, su voz me encanta. Es el mejor del mundo, lo sigo hace 50 años", dijo a EFE María del Carmen López.

En esa ocasión recordó que ese álbum del artista tenía colaboraciones de Enrique Bunbury, Dani Martín, Pablo López, Rozalén, Iván Ferreiro y otros más.

La de esta noche en el Movistar Arena de Bogotá, como cada una de las presentaciones, fue una mezcla del presente y del pasado de su carrera de más de 60 años en los que ha recorrido América y Europa.

Los logros y los premios lo dicen todo. Él fue el primero en recibir el recibir el disco de uranio por las ventas millonarios de sus discos, algo que solo han conseguido artistas de la talla de Michael Jackson, Queen y la banda de hard rock británica-australiana AC/DC.

Pasado y presente

Con su potente voz Raphael, que nació el 5 de mayo de 1943, en Linares (España), se despachó con una primera descarga en la que incluyó temas como 'Mi Gran Noche', 'Yo soy aquel', 'Como yo te amo' y un largo etcétera de letras y melodías que llevan más de seis décadas marcado a generación tras generación.

"La canción que más me gusta es 'Yo soy aquel'. La letra habla del amor, de la vida y lleva un mensaje muy diferente a otras letras de una música que ahora se escuche y que no me dice nada", dijo a EFE Leonardo Contreras, que ocupó una silla en el segundo piso del Movistar Arena.

A Contreras lo acompañó una de sus hijas, Natalia, que mientras esperaba a que el show iniciara calentaba la garganta cantando temas icónicos del español.

"Crecí escuchando a Raphael, me gusta la música romántica, esa que le canta a todo lo bonito", apostilló la mujer a la que no le importó la lluvia y el frío de la noche capitalina.

El artista regresó a Colombia con su gira musical Victoria Tour, en la que presentó su álbum 'Victoria', compuesto por el joven cantautor y pianista español Pablo López.

Este proyecto habla de la victoria que es vivir, de lo que ha conseguido como persona y artista.

"Es un divo de la balada romántica, no lo dude", asegura convencido Contreras que dice tener "música de Raphael en todos los formatos".

"Es la ventaja de un artista y de su público porque no es un artista de una temporada, es de toda la vida. Tengo acetatos, casetes, en Beta, CD y hasta programas enteros de presentaciones en España, la tecnología moderna lo permite", añade el seguidor.

Acomodándose a lo actual el show de hoy fue también un derroche de luces y colorido que no opacó al artista que se despidió de Bogotá, aunque él asegura que no hace giras de despedidas.

Todo de negro vestido Raphael siguió de largo y sin dar muestra alguna de cansancio o de falta de aire por la altura a medida que fue avanzado con su repertorio fue conectando más con un público que coreó las canciones de su "rockstar".

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando interpretó 'Adoro' del fallecido Armando Manzanero y con el que tuvo una gran amistad que lo llevó en más de una ocasión a que la cantaran los dos.

Canción tras canción, sin telonero, Raphael agotó sus canciones y se bajó del escenario en medio de aplausos de su público que confían en que siga más años cantando para deleitar a los amantes de una música que se resiste a abandonar el escenario.

La gira de Miguel Rafael Martos Sánchez, que es el nombre de pila de Raphael, seguirá este 25 en el Teatro de la Universidad de Medellín y terminará el 27 con una presentación en el Teatro Enrique Buenaventura de Cali.