Billie Eilish confiesa todo sobre el sexo y su atracción hacia las mujeres

La cantante estadounidense Billie Eilish habló sin tapujos sobre su sexualidad reiterando su preferencia sexual por las mujeres, aunque sin definirse como lesbiana, sino como ´queer´, y su preferencia por la masturbación.

En una entrevista con la revista Rolling Stone, la cantante de 22 años, conocida por éxitos como Bad Guy, considera el sexo y el autoplacer como sus métodos preferidos para relajarse.

"Yo básicamente hablo de sexo siempre que puedo. Ese literalmente es mi tema favorito", dijo Eilish a la publicación. "Creo que es una cosa muy mal vista hablar de ello, y pienso que eso debe cambiar," afirmó.

Billie Eilish habla para Rolling Stone sobre su sexualidad:



«He estado enamorada de las chicas durante toda mi vida, pero simplemente no lo entendía, hasta el año pasado que me dí cuenta de que quería mi cara en una vagina»



La ganadora del Grammy y del Oscar confesó que masturbarse frente a un espejo la ha ayudado a formar una "conexión cruda y profunda" consigo misma y con su cuerpo, algo que no había experimentado antes.

Según recoge Infobae, la cantante comentó que "la gente debería hacerlo, hombre. No puedo dejar de recalcarlo, como alguien con problemas corporales extremos y dismorfia que he tenido toda mi vida. Debería tener un doctorado en masturbación".

Billie Elish reafirma su atracción por las mujeres

La artista también habló sobre su identidad queer y cómo se sintió forzada a hablar sobre su orientación sexual durante una entrevista en la alfombra roja el año pasado.

"He estado enamorada de chicas toda mi vida, pero simplemente no lo entendía", reveló.

No obstante, dijo sentirse frustrada cuando esto acaparó los titulares.

Próximamente lanzará el tema "Lunch", que está inspirado en su exploración de la sexualidad.

Aclaró que escribió parte de la canción antes de tener cualquier experiencia con una chica y completó el resto después. "Pensé que mi identidad queer era obvia".

En el plano sentimental, ha sido vinculada con el rapero Brandon Adams y Jesse Rutherford, el cantante de The Neighbourhood. Sobre su relación con Adams, cubierta en el documental Billie Eilish: The World´s a Little Blurry, confesó que no se sentía feliz y creía que no era justo mantener una relación con expectativas y deseos diferentes.

Influenciada por sus padres artistas, Eilish, nacida el 18 de diciembre de 2001, mostró desde joven un profundo interés por la música y el arte.

Su carrera despegó con el lanzamiento de "Ocean Eyes" en 2016, consolidándose en la industria con su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? en 2019, galardonado con cinco premios Grammy.

Billie Eilish y su hermano Finneas O´Connell lograron un nuevo hito en la ceremonia de los Oscar 2024, al ganar el premio a la mejor canción original por "What Was I Made For?" de la banda sonora de la película Barbie.

Con solo 22 años, Eilish es la persona más joven en alcanzar dos estatuillas doradas, sumando este triunfo a su galardón anterior en 2022 con "No Time to Die", tema de la película de James Bond.