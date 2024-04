GALE crea "un ambiente vulnerable" para componer para artistas como Shakira

La artista puertorriqueña GALE asegura en una entrevista con EFE que su secreto a la hora de componer temas para cantantes de renombre como Shakira y Juanes es escuchar y crear "un ambiente vulnerable para que esta persona se sienta cómoda".

"Es muy mágico, el proceso siempre es diferente, pero es muy muy cool (buenísimo)", afirma la también cantante, que empezó a componer con siete años y que afirma que el proceso de creación es diferente cuando lo hace para ella misma, ya que entonces expresa lo que siente.

Carolina Isabel Colón Juarbe, nombre de pila de la cantante, que fue nominada a Latin Grammy por Mejor Artista Nuevo 2023 y publicó el año pasado su primer álbum, 'Lo que no te dije', ha compuesto también temas para Christina Aguilera y Manuel Turizo, entre otros.

En enero pasado, la artista lanzó una versión de la canción 'Inevitable' de Shakira de 1998, que superó en cuatro meses las 40.000 reproducciones en Youtube y logró posicionarse este mes como número uno en Puerto Rico.

"¿Puedes creerlo?, mi primer número uno en mi país. ¡Qué emoción!", enfatiza GALE, de 29 años, que relata que a Shakira le fascinó su versión y le dijo que nadie podría haberla hecho mejor.

"La admiro muchísimo. Es una dura, como decimos acá. Escribimos juntas 'Puntería', 'Copa Vacía' y 'Nassau'. Me encanta el proceso y me encanta poder compartir con colegas que admiro", manifiesta GALE.

Con Juanes, GALE ha realizado este año una gira como telonera, presentándose este mes por primera vez en la sala de espectáculos Coca-Cola Music Hall en San Juan.

"Emocionada" con su actual gira por América

La cantante se muestra "emocionada" tras conectar con el público en Chile, Costa Rica, Argentina, México y Estados Unidos en la gira de presentación de su álbum debut, 'Lo que no te dije'.

Para GALE, que va a actuar en junio por primera vez en Canadá, uno de sus momentos favoritos de su espectáculo es cuando invita a alguien del público a subir al escenario.

"La energía de ese momento es impresionante", subraya desde los estudios de Sony Music Latin en San Juan, el lugar de producción de su primer disco, que incluye desde himnos punk feministas de desafío a baladas vulnerables de desamor.

"En Argentina, la fan que subimos al escenario tenía tatuado GALE, mi logo, con un alien chiquitito y casi lloro", rememora la autora de 'Nuestra canción', 'Inmadura' y 'Problemas'.

Estas canciones forman parte de su primer disco, que fue incluido en las listas de Mejores álbumes 2023 de Rolling Stone y Mejores álbumes latinos de Billboard.

"Básicamente el mensaje del show es elegirte a ti y salir adelante sabiendo que está bien quererte más a ti y ponerte primero", explica la compositora, que toca la guitarra, el piano y la batería.

Segundo álbum en camino

La artista está trabajando en su segundo álbum y anticipa que va a ser la continuación del primero, pero "con más fuerza, independencia".

"Es un poquito más sexy, me encanta, es muy pop", precisa GALE, a quien le gustaría colaborar con Young Miko y las argentinas Emilia y Nickie Nicole.

En cuanto a sus recientes colaboraciones, va a lanzar junto a la cantante española Ana Mena el tema 'La Razón', que define como "muy pop".

GALE está abierta, además, a experimentar con otros géneros musicales en el futuro como con ritmos de la música puertorriqueña de bomba o de plena, con la cumbia colombiana o los seis ochos de México.

"No me gusta ponerle barreras ni límites a la música. Soy músico, entonces de que quiera experimentar y eso, claro que sí, me va a tocar", sentencia.

La puertorriqueña saltó a la fama cuando su tema 'Levántate' fue escogido como la canción oficial de la Copa de Oro de la Concacaf 2017 por la cadena de televisión hispana de Estados Unidos Univision.