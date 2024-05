El exproductor de Nickelodeon Dan Schneider demanda a creadores de “Quiet on Set”

El exproductor y guionista de Nickelodeon Dan Schneider demandó el miércoles a los creadores de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, alegando que los creadores de la serie documental insinuaron erróneamente que abusó sexualmente de actores menores de edad con los que trabajó.

Schneider presentó la demanda por difamación contra Warner Bros. Discovery y otras compañías detrás de la serie en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Schneider, quien a su vez fue actor cuando era adolescente, era una figura central en el dominio de Nickelodeon en la televisión infantil en las décadas de 1990 y 2000 con su trabajo en los programas “All That”, “The Amanda Show” y “Kenan & Kel” y como productor ejecutivo en programas como “Zoey 101”, “iCarly” y “Victorious”.

También es una figura clave de “Quiet on Set”, que se emitió en el canal de cable sobre crímenes reales ID en marzo y actualmente se encuentra disponible en Max y ha causado gran revuelo entre las exestrellas de los programas y espectadores de Nickelodeon.

El documental incluye entrevistas con el elenco y el equipo de producción para describir la sexualización de los menores que trabajaban en los programas y un ambiente laboral tóxico y abusivo del que muchos dijeron que Schneider era responsable. También incluye descripciones de abuso sexual de actores menores de edad, incluyendo miembros de “The Amanda Show” y a Drake Bell de “Drake & Josh” por parte de integrantes del equipo de producción que luego fueron declarados culpables por ello.

Pero Schneider, quien se separó de Nickelodeon en 2018, dijo en la demanda que el adelanto de “Quiet on Set” y los episodios del programa mezclan y yuxtaponen deliberadamente imágenes y menciones de él con los abusadores sexuales para dar a entender que estuvo involucrado.

“La representación de Schneider en ‘Quiet on Set’ es un acto criminal premeditado”, dice la demanda. “Si bien es indiscutible que dos abusadores sexuales de menores de edad trabajaron en programas de Nickelodeon, también es indiscutible que Schneider no tenía conocimiento de su abuso, no fue cómplice del abuso, condenó el abuso una vez que se descubrió y, lo que es más importante, no era un abusador sexual de menores”.

La demanda nombra como acusados a Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de ID y Max, y a las productoras del programa, Sony Pictures Television y Maxine Productions.

Se enviaron correos electrónicos en busca de comentarios a representantes de las tres compañías, sin recibir respuesta.

La serie de cuatro partes sugiere que los programas de Schneider tenían una tendencia a poner a mujeres jóvenes en situaciones cómicas con implicaciones sexuales, y lo representa como un jefe enojado y emocionalmente abusivo.

Incluye acusaciones directas de acoso sexual y discriminación de género por parte de mujeres que trabajaron como guionistas bajo su dirección en “All That”. Las mujeres señalaron que mostró pornografía en su computadora en su presencia en la sala de guionistas y pidió masajes, bromeando que esto llevaría a los sketches que las mujeres hacían para el programa, lo que Schneider ha negado.

También incluye una entrevista con Bell en la que describe el abuso sexual “extenso” y “brutal” por parte de un entrenador de diálogo cuando tenía 15 años, y con la madre de otra menor que fue abusada sexualmente por un miembro del equipo de producción.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que denuncien públicamente, como lo ha hecho Bell.

Después del estreno del documental, Schneider se disculpó ampliamente en un video de YouTube por “comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento”.

Pero la demanda dice que el programa y especialmente su tráiler lo implican injustamente en abuso sexual infantil al mostrar imágenes de él, incluidas algunas con su brazo alrededor de actores jóvenes, sobre discusiones sobre un entorno que no era seguro para ellos.

La demanda pide una indemnización por determinar en un juicio tras lo que califica como “la destrucción de la reputación y el legado de Schneider” a través de “declaraciones e implicaciones falsas”.

Nickelodeon, que no está involucrado en la demanda, dijo en un comunicado sobre la serie que no puede “corroborar o negar” las acusaciones de hace décadas, pero investiga todas las quejas formales y tiene protocolos rigurosos para los menores que trabajan.

“Nuestras principales prioridades son el bienestar y los intereses no sólo de nuestros empleados, elencos y equipo, sino de todos los niños”, dijo un portavoz del canal en un comunicado, “y hemos adoptado numerosas salvaguardas a lo largo de los años para ayudar a garantizar que estamos a la altura de nuestros propios estándares altos y las expectativas de nuestra audiencia”.