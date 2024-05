La hilarante razón por la que Cher sale con hombres jóvenes: "Los de mi edad están todos muertos"

La veterana cantante norteamericana Cher dio una declaración que se le quedará por muchos años.

Y es que la intérprete de "Believe", de 77 años, ha sido criticada por mucho tiempo por su afición de salir con hombres jóvenes, ya que su pareja más reciente tiene 38 años.

En una entrevista con la cantante Jennifer Hudson, ella reveló por qué le atraen los "colágenos" de la forma más divertida posible: "La razón por la que salgo con hombres jóvenes es porque los hombres de mi edad o mayores, bueno, ahora todos están muertos", explicó Cher.

Agregó que "antes simplemente estaban aterrados de acercarse a mí y los hombres más jóvenes eran los únicos que..." y Hudson le completó la frase: "son audaces". "¡Sí! Criados por mujeres como yo!", respondió Cher riendo.

Su pareja más reciente fue el ejecutivo musical y rapero Alexander "A.E." Edwards, de 38, quienes terminaron en mayo del 2023. En diciembre del 2022 Alexander le regaló un anillo, pero Cher desmintió un compromiso.

"No lo era, la verdad es que no. Simplemente quiso regalármelo. Normalmente lo uso en mi mano derecha porque así me lo dijo él: 'Es el anillo adecuado para la mano derecha de la mujer adecuada', explicaba a Los Angeles Times el año pasado.

La respuesta de #Cher para quienes preguntan por qué a sus 77 años tiene un novio de 38 #AlexanderEdwards



[ : Getty] pic.twitter.com/HofHObhFNy — E! NOW LATINO (@enowlatino) May 3, 2024

Durante la entrevista con Hudson en su programa matutino "The Jennifer Hudson Show", la cantante también afirmó que rechazó salir con Elvis Presley por "su reputación".

La estrella de la música y el cine, ganadora del premio Óscar por 'Hechizo de luna' (1987), se muestra ahora mucho más segura de sí misma y, sobre todo, orgullosa de la nueva oportunidad que le ha brindado el amor.

Cher fue esposa de los artistas Sonny Bono y Gregg Allman, ambos ya fallecidos.