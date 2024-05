Concierto de Ednita Nazario en Teatro Nacional

La inigualable artista puertorriqueña Ednita Nazario, auténtica estrella de la música latinoamericana, presentará su concierto "La Reina" el próximo sábado 3 de agosto, a las 8:30 de la noche, en la Sala Principal del Teatro Nacional.

El evento es una producción de Skypro, que asegura que con este espectáculo la cantautora tendrá una conexión perfecta y única con su público, a través de su potente interpretación y deslumbrante desempeño vocal.

"Realmente será una noche de celebración, en la que la reina de los géneros de balada, pop y rock interpretará sus más legendarias canciones, acompañada de una majestuosa banda musical", señala Skypro.

La cantautora promete una noche inolvidable, llena de música, energía y pasión, con los temas más sonados de su repertorio — "Quiero que me hagas el amor"," A que no le cuentas", "Tú sin mí", "Como antes", "Más mala que tú", "Tú sabes bien", "Te sigo esperando", "A que no te vas", "Atada a tu volcán", entre muchas otros más.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/06/foto-8-30-23-10-23-38 p.m..jpg (ARCHIVO)

La productora resaltó que la velada será muy especial, tanto para la inigualable Ednita Nazario, como para sus seguidores. "El show incluye canciones de amor y desamor que el público atesora, nuevos éxitos y varios medleys de melodías que han llevado su trayectoria a otra dimensión, porque han trascendido generaciones".

La gira "La Reina" se ha presentado con gran éxito en varias ciudades de Puerto Rico, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica, entre otros países.

Las boletas están a la venta en www.tuboleta.com.do, Boletería del Teatro Nacional.

Acerca de Ednita Nazario

Los éxitos de Ednita Nazario se extienden por varias décadas, un repertorio que abarca desde baladas poderosas, hasta números pop-rock enérgicos. Canciones como "Lo que son las cosas", "Vengada" y "Más grande que grande" son tan solo una muestra del talento que ha posicionado a Nazario como una leyenda viva en el mundo de la música latina. Cada álbum lanzado ha sido una ventana a su alma, permitiendo a sus seguidores sentir y vivir las emociones que realmente definen lo que es el arte de la música.

El legado de Ednita Nazario se manifiesta en la multitud de premios y el reconocimiento que ha recibido a lo largo de los años, pero más aún, en las vidas que ha tocado con su música. Generaciones de latinoamericanos han crecido escuchando sus baladas y pop-rock, que cuentan historias de amor, desamor y esperanza.