Greeicy: "Ser madre nunca estuvo en mi lista de sueños"

La cantante colombiana Greeicy Rendón confiesa que ser madre "nunca" estuvo en su lista de sueños, pero la maternidad de su hijo es "lo más hermoso" que le ha pasado porque es lo más "retador" que ha vivido, aunque es consciente de que el 90 % de las mujeres no viven este proceso "desde un lado privilegiado donde hay una familia, una unión, un apoyo".

Así lo cuenta en el nuevo pódcast de la Agencia EFE 'Sin Sostén', que se estrenó este martes en todas las plataformas digitales con un primer episodio en el que la artista repasa su maternidad, su carrera y sus sueños.

"Literal vengo sin sostén", revela Greeicy al arrancar el episodio, disponible en todas las plataformas digitales, y agrega: "Yo no quería ser madre hace muchos años. Algo que teníamos en común con Mike (Bahía, su esposo) era que ni él ni yo queríamos tener hijos (...) Nunca estuvo en mi lista de sueños porque mi personalidad nunca fue tan maternal".

Pero después de unos años llegó su hijo Kai, con quien Greeicy tuvo un embarazo "muy bonito y con mucha independencia" que le permitió seguir haciendo 'shows', bailando, entrenando.

"Hablemos de ese primer instante donde nace el bebé y empieza uno como a querer volver a (...) listo ya no estoy embarazada, ya soy otra vez Greeicy. Ah no. Ya no me cerraban los pantalones. Nunca me dio tan duro, aunque no es que no me importe, aunque no es una cosa como que me generara inseguridad, sí era una cosa que estaba en mi cabeza. Me preguntaba si me iba a volver a cerrar el pantalón y me veía igual delgada. Se modifica el cuerpo, pero se recupera", cuenta en el pódcast la cantante.

'Sin Sostén' es el nuevo pódcast de la Agencia EFE y su primera gran apuesta sonora en América Latina, en el que con una mirada feminista se abordan temas que afectan a las mujeres latinoamericanas con invitadas como Greeicy y Zharick León.

La realidad que viven decenas de miles de 'webcamers' en el continente, qué hay detrás de los concursos de belleza y de un título de Miss o por qué las dietas controlan la vida de tantas mujeres, que incluso exponen su salud por unos cánones de belleza inalcanzables son algunas de las temáticas de 'Sin Sostén'.

Música y ser mamá

'Yeliana' es el último álbum de la colombiana y también el nombre del alter ego que creó para este proyecto en homenaje a su segundo nombre, que precisamente es una mujer embarazada.

El proceso de este disco "fue súper lindo" porque Greeicy creó una comunidad de mujeres embarazadas y mamás: "Abro una puerta enorme de una cantidad de historias", explica.

"No puedo decir que mi estadística es la del mundo, pero en lo que yo escuché y las historias que me llegaban había un 10 o 20 % de mujeres que vivían la maternidad como yo desde un lado privilegiado, pero el 80 0 90 % de las mujeres no lo vivían así", agrega la artista.

El punto común, a pesar de las diferencias en las historias y vivencias, era que todas "sentíamos miedo, todas teníamos inseguridades, y yo sigo teniendo un montón de preguntas a las que no he encontrado respuestas y ellas también, al final todas nos parecemos un montón".

Greeicy también habla de la dualidad entre la individualidad y tener un hijo, que "inevitablemente se vuelve prioridad", pero Kai "necesita ver a una mamá feliz, que cumple sus sueños y ese es el mejor ejemplo", por lo que sigue lidiando con seguir trabajando en su carrera y la "culpa" que, al final, sienten todas las mujeres.