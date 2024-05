Carlos Silver tras otro récord: convertirse en diputado por SDE con menos de tres meses de campaña

Carlos Silver ha intentado tres veces el demandante récord Guinness de más horas cantando, pero no ha logrado obtener la certificación. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Carlos Silver es un hombre que asume retos complicados y no desiste de sus metas. Pelea con sus herramientas, sus ganas y su principal fortaleza: su voz.

Ha intentado tres veces el demandante récord Guinness de más horas cantando, que ostenta el indio Sunil Waghmare desde el 2012, pero no ha logrado obtener la certificación.

A pesar de superar las horas cantando en las tres competencias, en 2016, 2019 y 2020, diversas fallas en el procedimiento le han impedido lograr el récord.

En las dos últimas ocasiones, el veredicto fue el mismo: "Carlos se tomaba las pausas de descanso más largas de lo permitido".

En una entrevista con Diario Libre, Carlos expresó su determinación de volver a intentar el récord Guinness, pero antes se propone otro desafío, igualmente demandante: convertirse en diputado por el municipio Santo Domingo Este con tan solo tres meses para hacer campaña.

Él desea contribuir a su comunidad a través de su fundación "RD no se rinde" y especialmente a la clase artística que representa.

Carlos explicó su inesperada incursión en la política: "Ni yo mismo sabía que iba a estar en política. Eso sucedió de una manera muy inesperada".

"Yo había solicitado que el intento de récord sea nombrado Marca País y cuando me llamaron de una alta instancia pensé que era para eso, pero lo que recibí fue la propuesta para ser diputado por la circunscripción número 1 de Santo Domingo Este, en la casilla 33", confiesa.

Aunque se negó en un principio, finalmente, aceptó la propuesta de ser diputado por el partido Primero la Gente, aliado al PRM, con la intención de seguir ayudando a través de la legislación.

"Desde esa instancia se puede lograr las cosas más fáciles y, sobre todo en mi caso que tengo una fundación donde ayudamos a personas con sus estudios, ayudamos a personas enfermas a operarse fuera del país, a personas mayores, entonces desde el Congreso se puede ayudar mucho más", explica.

Como artista, Carlos señala que pretende ayudar a los artista nóveles que, "siempre están con su música bajo el brazo y mueren con sus sueños y que si logran un contrato es porque salen del país".

"Yo pienso legislar de inmediato por una institución que apoye el talento dominicano, pero de una forma seria, que los ayude con sus grabaciones, pero que también los ayude a catapultarlas con los sellos internacionales que bien se puede hacer", recalca.

Además de su compromiso con la música y la cultura dominicana, Carlos planea legislar a favor del talento local y de causas como las madres solteras, los adultos mayores y los niños enfermos.

También se pronunció sobre la calidad de las propuestas musicales y la presencia de expresiones vulgares, destacando la importancia de preservar la identidad cultural y la calidad de las composiciones.

"Yo creo que la diversidad y el libre albeldrío en cuanto a la naturaleza de una composición de una música nace intrínsecamente con cada ser humano, pero sé que hay muchas influencias culturales de ritmos importados, tal vez ese tipo de conductas que son impropias, por ejemplo cuando te inducen al sexo, a la violencia o al consumo de drogas", explica, a pesar de eso aclara no legislaría en contra del dembow o la música urbana, sino que lo haría para aportar a su desarrollo.

"El dembow es un ritmo que tiene su público, es alegre, se genera con pocos recursos, no hay que tener 12 músicos para su concepción, pero no se debe seguir impulsando las letras vulgares". "Legislaría para que su contenido no sea podrido, que sea más jocoso que vulgar".

Intentará el récord por cuarta vez

A pesar de los obstáculos en su intento por obtener el récord Guinness, Carlos está decidido a seguir intentándolo. Planea realizar el nuevo intento en Madrid, con un enfoque social dedicado a diversas causas como la paz mundial, el cese de los feminicidios, la atención a niños enfermos y la conservación del medio ambiente.

"Fui invitado por el alcalde de Madrid y acepté la propuesta", añade. Independientemente de que gane o no la diputación, Carlos asegura que volverá a intentar el récord y está confiado que esta vez lo logrará."Yo estoy arriesgando mi vida, desde que terminen las elecciones me voy a Madrid y traeré el récord".

Sin importar los desafíos, Carlos está dispuesto a arriesgar su vida para lograr este objetivo y seguir rompiendo esquemas, esta vez desde la política. ¿Logrará esta hazaña?