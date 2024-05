Fefita la Grande celebra victoria de Anthony Santos frente a hijos de Tatico Henríquez

La merenguera típica Fefita La Grande reaccionó este miércoles a la decisión judicial a favor del bachatero Anthony Santos, que declaró inadmisible la demanda de 10 millones de pesos incoada por familiares del ícono del merengue típico Tatico Henríquez, acusando a Santos de utilizar y monetizar la canción "Corazón de piedra".

Al compartir una publicación de las declaraciones del "Bachatú", en el que el artista refiere que hasta a la Vieja Fefa los familiares de Tatico han presionado, la artista agradeció su defensa.

"Muchas gracias al Mayimbe por mencionar mi nombre con altura, igual como lo haría yo con él, además ya los hijos de Tatico me cogieron mi dinero que con tanto trabajo lo consigo, Dios se lo multiplique. A mí me llevaron mucho dinero, yo diría que no todos los hijos son iguales @anthonysantos", fueron las palabras de la intérprete de "La chiflera".

A este comentario en Instagram, Anthony Santos respondió: "Tranquila mi vieja, primero Dios y luego yo estoy con usted".

Asimismo, el bachatero El Chaval de la Bachata en la misma publicación señaló que el hijo de Tatico, Julio García, "se va a encargar de desaparecer el legado de Tatico. Pero Dios está siempre firme con la verdad".

Anthony Santos: Van a dejar morir el legado de Tatico

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/15/anthony-santos-demanda.jpg Anthony Santos a la salida del tribunal. (DIARIO LIBRE/WILDER PÁEZ)

Luego de que la jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, declarara inadmisible la demanda contra Santos, a la salida del tribunal el intérprete de "Voy pa'llá" habló con la prensa, algo que poquísimas veces ha hecho.

Allí exhortó a los parientes del merenguero típico a "bajar la guardia" para que el legado del extinto artista permanezca.

El bachatero habló en estos términos tras ser cuestionado sobre las constantes presiones que ejerce la familia de Tatico Henríquez sobre merengueros típicos como Fefita La Grande, quien se ha quejado al respecto.

"Entendemos que se hizo justicia, aunque nosotros tratamos de conciliar con ellos, sabiendo que nosotros no éramos culpables de nada, pero sí para no llegar a estos términos", expresó Santos.

Consideró que asistir a los tribunales desgasta "detrás de nada, por tres pesos".

"Hubiésemos hablado y hubiésemos llegado a un acuerdo y todo terminaba en paz", dijo.

Argumentó que no está de acuerdo con lo que parte de esta familia está haciendo contra los merengueros típicos, los cuales están siendo demandados por asuntos de derecho de autor de las canciones del fenecido merenguero Tatico Henríquez (1943-1976).

"La vieja Fefa (Fefita La Grande) es una señora que merece todo el respeto, por ser un ícono del país", agregó el intérprete de "Mi primera vez".

Aseguró que hay muchas personas que no quieren trabajar y solo andan detrás de lo ajeno.

El tribunal tomó la decisión de inadmisibilidad tras acoger un incidente presentado por la defensa del bachatero, el abogado Carlos Balcácer, quien planteó que los sucesores de Tatico Henríquez no debieron querellarse contra el artista en materia penal, sino en materia civil.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/16/ig-de-la-vieja-fefa.jpg Captura de lo publicado por Fefita la Grande. (FUENTE EXTERNA)

"Estamos frente a una acusación deficitaria por parte del Ministerio Público, porque el informe del Dicat resulta contradictorio porque no se establece bajo qué usuario se hizo la publicación de la canción y cuál fue la persona física que subió esa publicación", indicó la magistrada.