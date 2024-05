Chucho Valdés celebrará en Puerto Rico los 50 años del grupo que fundó, Irakere

No te pierdas la oportunidad de presenciar la fusión de Chucho Valdés e Irakere en un concierto único de jazz latino y música afrocubana en Puerto Ric ( ARCHIVO )

El legendario pianista cubano Chucho Valdés, ganador de siete premios Grammy y seis premios Grammy Latino, se presentará el 2 de junio en Puerto Rico para celebrar los 50 años del grupo que fundó, Irakere.

En el espectáculo 'Chucho Valdés: Irakere 50', los protagonistas ofrecerán un concierto único que promete ser una explosión del son cubano fusionado con ritmos de rock, jazz y funk, indicaron los productores de la cita en un comunicado de prensa.

El concierto se llevará a cabo en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce (San Juan).

Valdés es uno de los pianistas y compositores más influyentes en la historia del jazz latino.

Junto a Irakere, Valdés ha sido reconocido internacionalmente por su virtuosismo y creatividad, dejando una marca imborrable en el mundo de la música popular afrocubana.

Integrado por una nueva generación de músicos, Valdés e Irakere interpretarán un repertorio de canciones que incluye todos sus grandes éxitos y nuevas composiciones que el pianista escribió específicamente para este tributo al grupo.

Valdés ha grabado más de 25 discos, entre ellos, 'Misa Negra' (1979), 'Habana Crisol' (1997), 'Live at Village Vanguard' (2000), 'Juntos para siempre' (2009-2010), 'Irakere 40' (2015) y su más reciente, 'I missed you too' (2023), nominado a un Grammy Latino.

El pasado 17 de abril, Valdés donó a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos una copia firmada de la partitura de 'La Creación', la obra más ambiciosa de su carrera.

"Estoy entregando lo mejor de mí. La entrego porque considero que es la obra más importante en mi vida musical, representa mi momento de mayor madurez", dijo a EFE el también compositor y arreglista después de la entrega del documento.

'La Creación' es una composición instrumental de cuatro movimientos que cuenta la historia de la creación según la religión afrocubana conocida como santería, y fue estrenada en Miami en 2021, en el 80 cumpleaños del artista.

"Representa el resumen de todas mis experiencias en la música hasta la actualidad", explicó Valdés, quien ha sido descrito como la figura más influyente del jazz afrocubano moderno.