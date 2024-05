"Miseducation" de Lauryn Hill encabeza la lista de los mejores álbumes de Apple Music

Que comience el debate. ¿Quién ha lanzado los mejores álbumes de la historia?

Apple Music ciertamente tiene una idea. El gigante de streaming musical anunció el miércoles sus 10 mejores álbumes de todos los tiempos, en la que el emblemático álbum de Lauryn Hill "The Miseducation of Lauryn Hill" de 1998 ocupa el primer lugar. El álbum debut de Hill superó a otros discos clásicos de Beyoncé, The Beatles, Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, Kendrick Lamar, Amy Winehouse, Frank Ocean y Nirvana.

"Este es mi premio, pero es una narrativa rica y profunda, e involucra a tanta gente, y tanto sacrificio, y tanto tiempo, y tanto amor colectivo", dijo Hill después de recibir la noticia.

Los 10 mejores álbumes culminan la lista inaugural de los 100 mejores discos de Apple Music, que comenzó con una cuenta regresiva de 10 días la semana pasada. Sólo hay cinco artistas con dos menciones en la lista completa, incluidos The Beatles, Wonder, Prince, Radiohead y Beyoncé.

El proceso comenzó hace varios meses, cuando el equipo de editores y expertos en música de Apple Music, incluidos Zane Lowe (director creativo global y presentador principal de Apple Music 1) y Ebro Darden (jefe editorial global de hip hop y R&B) — generó una lista de candidatos de los últimos 65 años.

"Esta lista no es un concurso de popularidad", dijo Darden. "Desafiamos a todos a no votar en función de sus favoritos. Te invitan al panel porque tienes conocimientos musicales más allá de lo que escuchas cuando estás en la máquina elíptica".

Los miembros del equipo interno de Apple Music enviaron sus listas personales de álbumes a través del micrositio de votación de la compañía. Los votos se ponderaron de acuerdo con la ubicación de un álbum: cuanto más alto era el ranking, más votos se asignaban.

Apple Music utilizó la misma metodología de votación para un grupo selecto de votantes externos que incluía artistas, compositores, productores y algunos medios de comunicación.

Y finalmente llegó la lista de los 10 mejores álbumes de Apple Music con comentarios de Lowe y Darden:

1. Lauryn Hill, "The Miseducation of Lauryn Hill" (1998)

DARDEN: Realmente tomamos como base lo que ella hizo en este álbum. La composición de las canciones, lo que compartía, lo que estaba sucediendo en su vida que efectivamente se tradujo a su música. El hecho de que acababa de ser madre. Todas las vibras R&B. Roberta Flack y Donny Hathaway junto con "Nothing Even Matters" de D'Angelo. El comentario social en "Doo Wop (That Thing)". Es hip-hop. Es R&B. Tiene un elemento de dancehall. Es una mujer poderosa que es independiente y dice: "Oye, tengo algo que decir". Y por cierto, el hijo sobre el que canta en el álbum es el nieto de Bob Marley... Marca muchas casillas.

2. Michael Jackson, "Thriller" (1982)

LOWE: Es el álbum más vendido de la historia. Creo que todas las personas con las que he hablado sobre esta lista asumen automáticamente que va a ser la número 1. Eso se debe a que hemos pasado década tras década viéndolo básicamente como el número 1. Salió durante un período en el que la música era el principal entretenimiento del mundo. La gente estaba ansiosa por este disco de Michael Jackson incluso más que por ir a ver una película. "Thriller" es un disco increíble. Tiene todo, pero no me molestó que Lauryn llegara al número 1 y "Thriller" al número 2.

3. The Beatles, "Abbey Road" (1969)

DARDEN: "Abbey Road" ha cobrado vida propia en el espacio de las redes sociales con TikTok. Tal vez por eso aterrizó tan alto. Cuando vas canción por canción en "Abbey Road", creo que musicalmente representa un momento feliz para los Beatles. Es más parecido a los Beatles en crudo que a los Beatles pop.

4. Prince and the Revolution, "Purple Rain" (1984)

DARDEN: Me encanta que sea un artista negro haciendo discos de rock y pop conmovedores. Me encantó la película. Son recuerdos fenomenales. No es mi álbum favorito de Prince. Me gusta más "Sign O' The Times". Baile, música, sexo, romance. Soy un gran fan de Prince, así que estoy feliz de que este haya recibido los votos. Creo que "Purple Rain" sigue viva (de manera emblemática).

5. Frank Ocean, "Blond" (2016)

LOWE: Simplemente adoro este álbum. Siento que Frank es como Prince. Es como Michael. Es como Lauryn. Es como Marvin (Gaye). Es como Radiohead. Él es el gran caso atípico que encontró un camino en nuestros corazones a gran escala. No hacen música para atraer a un gran público y, sin embargo, de alguna manera la música que hacen nos llega a nosotros. "Blond" no alcanzó los objetivos de ventas de algunos de los álbumes más grandes de esta lista... Pero cada vez que lo pongo, me emociona diferente.

6. Stevie Wonder, "Songs in the Key of Life" (1976)

LOWE: Comienza con un mensaje y termina con un tiempo para procesar todo lo que ha sucedido en el medio. Al final te da un momento para tomar todo lo que has escuchado y absorberlo. Canalizó algo importante.

7. Kendrick Lamar, "good kid, m.A.A.d city" (2012)

DARDEN: Estoy feliz de que haya llegado tan alto. Fue su álbum debut. Escribió una película de audio sobre su vecindario y, básicamente, sobre ser un niño reacio que está rodeado de toda esta toxicidad, locura y más caos. Está tratando de abrir su camino a través de esto. Creó oportunidades para que él y sus amigos sobrevivieran.

8. Amy Winehouse, "Back to Black" (2006)

LOWE: Habla sobre el desamor, el rechazo, el amor no correspondido y el dolor por el que pasas cuando sientes algo por alguien que no tiene los mismos sentimientos. No sabes qué hacer con esa emoción. Es muy humano. Si todos vivimos lo suficiente, vamos a pasar por una verdadera angustia en nuestra vida. Este álbum tomó esa experiencia y nos hizo cantar, bailar y movernos. Es uno de los álbumes de más buen gusto sobre la angustia jamás grabados. Es un acto de magia increíble.

9. Nirvana, "Nevermind" (1991)

LOWE: Esta fue una combinación de habilidad real, instinto hermoso, coraje total y vulnerabilidad. Mostró la capacidad de presentar lo que (Kurt Cobain) estaba sintiendo y vestirlo de una manera que hizo que la gente quisiera bailar, saltar, cantar y gritar. Pero si realmente lo escuchas, lo que decenas de millones de personas hicieron, fue más profundo que eso. Y lo entendimos. Este álbum fue el comienzo de poder sentarme y tener una conversación sobre la ansiedad y la depresión con mi madre, mi hermano y mis amigos. Si él pudo escribir sobre ello, ¿por qué no puedo hablar yo de ello?

10. Beyoncé, "Lemonade" (2016)

DARDEN: Esta fue la primera vez que pudimos ver la vida personal de Beyoncé. Su hermana acababa de golpear a su marido en un ascensor, y todo mundo estaba mirando... Me gusta "Lemonade", pero no es mi álbum favorito de Beyoncé. "Renaissance" es uno de mis álbumes favoritos de Beyoncé. Pero si viviste en ese momento de "Lemonade", fue algo grande.