Salud de Ana Gabriel se "complicó"; pide que no la "suelten de la mano"

La popular cantautora mexicana Ana Gabriel informó a sus seguidores sobre su estado de salud: "Quiero informarles, no una buena noticia: la influenza se complicó y se volvió neumonía. Por órdenes médicas tengo que permanecer en reposo absoluto bajo vigilancia de ellos y medicamento".

La intérprete de 'Amiga' continuó desde la cama del hospital: "Desafortunadamente, se complicó, quizá me sentí valiente y no hice caso de las indicaciones médicas. Pero bueno aquí estoy aun así, con todo y mi pesar para comunicarles lo que está sucediendo. Les agradezco mucho su comprensión. No me suelten de la mano por favor".

"A todo el público que amo tanto, les dejo un video saludándolos y dando parte de mi estado de salud. No lo olviden, los llevo conmigo siempre".

La cantante mexicana Ana Gabriel suspendió los conciertos agendados esta semana en Chile y Paraguay tras ser hospitalizada por una neumonía en Santiago, informó la artista de 68 años en sus redes sociales.

"Amigos de Santiago de Chile y Paraguay, quiero informarles que (...) la influenza se complicó y se volvió neumonía. Por órdenes médicas debo permanecer bajo reposo absoluto, bajo vigilancia de ellos, y medicamentos", dijo Ana Gabriel en un video que grabó acostada en una cama hospitalaria.

Según la intérprete de "Simplemente amigos", fue diagnosticada inicialmente con influenza, tras su presentación del 14 de mayo en la capital chilena, lo que la obligó a cancelar su concierto del día siguiente.