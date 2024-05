El primer mensaje de Raphy Pina tras salir de la cárcel: "Feliz por estar más cerca de mi familia"

El productor artístico Raphy Pina publicó este viernes el primer comunicado luego de salir de la cárcel el 22 de mayo, el día del cumpleaños número tres de su hija Vida Isabelle.

El prometido y mánager de la cantante dominicana Natti Natasha expresó su felicidad de estar junto a su familia.

Sin embargo, Pina no podrá salir en redes sociales ni hacer sus acostumbrados 'en vivo' hasta que no termine la sentencia o autoricen las peticiones.

Agradeció tanto a sus seres queridos como a la familia cibernética por el apoyo y anunció que abrirá una nueva fundación para ayudar a los jóvenes.

Gracias a Dios, a mi familia, amigos y familia cibernética me mantuve con fe y con ganas de aprender de todo este proceso.

"Me siento un poco desorientado porque aunque fueron dos años, hoy en día el mundo está bien diferente. Como vemos, sigue reinando lo malo y lo bueno no es aplaudido. Yo no quiero aplausos, quiero vivir aprovechando el día a día en mi nueva oportunidad o nuevo capítulo y aportar de manera positiva a la cultura", expresó.

Pina agregó: "Aún estoy bajo la custodia federal del BOP y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones. Ya no queda mucho para prender ese LIVE y darle las mejores historias y consejos a esa juventud que va creciendo y debe entender muchas cosas que no las aprenderán hasta que estén en un lugar sin hora de salida".

Abrirá fundación

El empresario pondrá en marcha la Fundación Raphy Pina para ayudar a jóvenes, hogares y entidades que necesiten "de mí, tanto económico como personal, para sumar con la ayuda de ustedes a quienes lo necesiten".

Dijo que comenzará lanzando su tercera collection de ropa Pinarazzi y todos los fondos que se reciban serán utilizado para las obras de la fundación.

Finalizó manifestando su felicidad por estar más cerca de su familia, de los fans y de Jesús, que dice nunca lo dejó solo.

"Los amo y vayan a adquirir un recuerdo de alguien que nunca bajó la cabeza, pero sí aprendió a mejorar cada día sus acciones, Dios los bendiga".

El empresario puertorriqueño de 45 años, propietario de Pina Records, fue sentenciado en mayo de 2022 a 41 meses de prisión tras ser acusado de posesión ilegal de armas de fuego.