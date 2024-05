El rapero Sean Kingston es arrestado en California tras redada en su casa en Florida

El rapero Sean Kingston fue arrestado en California por cargos de fraude el jueves, varias horas después de que una unidad de policía de élite allanó su mansión alquilada en el sur de Florida y se llevó una camioneta llena de artículos.

La oficina del jefe de policía del condado de Broward dijo que Kingston fue detenido sin incidentes por una orden de arresto de Florida en el área de Fort Irwin, una base del Ejército en el desierto, a unos 240 kilómetros (150 millas) al noreste de Los Ángeles.

Más temprano en el día, los detectives de Broward arrestaron a su madre de 61 años, Janice Turner, durante la redada de la casa de 14.000 pies cuadrados (1.300 metros cuadrados) del rapero en Southwest Ranches, un suburbio adinerado de Fort Lauderdale que es hogar de muchas celebridades y atletas profesionales, incluidos Dwayne "The Rock" Johnson y la estrella de los Miami Dolphins, Tyreek Hill.

Los fiscales del condado de Broward remitieron todas las preguntas a la oficina del alguacil, que se ha negado a dar detalles específicos sobre los cargos, argumentando una investigación en curso. Después de la redada, reporteros afuera de la casa pudieron ver a las autoridades llenando una camioneta de carga con mercancías. La mansión estaba rodeada de costosos autos deportivos.

"¡A la gente le encanta la energía negativa!", había publicado Kingston en Instagram el jueves temprano. "¡Soy bueno, y mi madre también! ... Mis abogados se están encargando de todo mientras hablamos". La publicación fue eliminada más tarde.

Robert Rosenblatt, un abogado que representa al rapero y a su madre, dijo que "estamos al tanto de algunas de las acusaciones" que se hacen contra los dos.

"Esperamos abordar esto en la corte y confiamos en una resolución exitosa para Shawn y su madre", dijo Rosenblatt en un correo electrónico.

Los registros del Departamento Correccional de Florida muestran que Kingston se encuentra actualmente en un periodo de dos años de libertad condicional por tráfico de propiedades robadas. No se pudo encontrar más información sobre esa condena. Permanecerá detenido en California a la espera de su extradición a Florida.

Según los registros de la corte federal, su madre se declaró culpable en 2006 de fraude bancario por robar más de 160.000 dólares y cumplió casi 1.5 años de prisión. Estaba detenida en la cárcel de Broward el jueves por la noche con una fianza de 160.000 dólares.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/24/ap24145620791159.jpg (AP)

El rapero jamaiquino-estadounidense es famoso por su sencillo de 2007 "Beautiful Girls"; otro de sus éxitos es "Take You There"; y su colaboración con Justin Bieber en la canción "Eenie Meenie". En 2011 sufrió lesiones casi fatales en un accidente de moto acuática. Kingston, cuyo nombre verdadero es Kisean Anderson, no ha tenido un lanzamiento discográfico importante en más de una década.

Un abogado que presenció el arresto de su madre dijo que las detenciones están relacionadas en parte con una demanda que presentó contra Kingston en febrero, acusándolo de defraudar a una compañía de Florida que instaló en su casa un televisor de 232 pulgadas, o aproximadamente 5 metros por 3 metros (17 pies por 9,5 pies).

"Es increíble lo que puedes hacer si eres una celebridad", dijo el abogado Dennis Card a The Associated Press. "Él crea este personaje enorme, 'soy rico'. Su madre es un componente necesario en esto. Se presenta como un tipo orientado a la familia, 'estoy cuidando a mi mamá', pero ella sabe muy bien lo que está pasando".

La demanda

En la demanda, Ver Ver Entertainment argumenta que Kingston se puso en contacto con la compañía en septiembre para comprar el televisor, vendido bajo la marca Colossal TV, y tenerlo instalado. El sistema cuesta 150.000 dólares.

Kingston supuestamente les dijo a los propietarios que, si aceptaban un pago inicial más bajo y le daban crédito, él y Bieber harían comerciales para ellos.

En noviembre, Kingston pagó a la compañía 30.000 dólares y se instaló el televisor, dice la demanda. Nunca se hicieron comerciales ni pagos adicionales a pesar de las numerosas promesas, sostiene.

Según la demanda, Kingston ya no tiene una relación laboral con Bieber, quien recientemente dejó a su mánager de toda la vida. No había información de contacto actual de Bieber disponible.

"Él no está para nada involucrado en esto", dijo Card sobre Bieber. "Tuvo la mala suerte de hacer algunos trabajos en el pasado con Sean, y Sean usa su nombre como un loco".