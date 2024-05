Jared Leto sorprende a sus fans con un concierto improvisado en las calles de Lisboa

El cantante, actor y productor estadounidense Jared Leto, líder de la banda de rock Thirty Seconds to Mars, sorprendió a los lisboetas con un concierto improvisado en la turística Praça do Comércio, según vídeos compartidos en las últimas horas por los internautas en las redes sociales.

Guitarra en mano, el artista apareció ayer jueves con algunos miembros de su grupo en el casco histórico de Lisboa, en una jornada especialmente animada al ser festivo nacional (Corpo de Deus) y con temperaturas propias del verano.

'The Kill', 'Kings and Queens' y 'Closer To The Edge' fueron algunas de las canciones que Leto interpretó mezclado entre un público entusiasmado que superó los cientos de personas, muchas de ellas con sus móviles para registrar cada instante de los movimientos del artista.

Horas antes, Leto había publicado un vídeo hablando en portugués en su perfil en la red social X en el que convocaba a sus seguidores en esa plaza, en pleno corazón de la capital, a las 19.00 hora local (18.00 horas GMT).

Thirty Seconds To Mars había dado un concierto oficial el día anterior, 29 de mayo, en el recinto MEO Arena de Lisboa con motivo de su gira 'Seasons World Tour 2024'.